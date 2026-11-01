El líder Castellón empata con diez en El Plantío

Burgos - Castellón - LALIGA

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder Castellón empató (1-1) con el Burgos este domingo en la jornada 12 de LaLiga Hypermotion celebrada en el Estadio de El Plantío, mientras que Granada y Sporting de Gijón firmaron sendas victorias a domicilio para seguir en zona de promoción.

En un partido de seriedad defensiva y sin ocasiones, Israel Suero adelantó a los visitantes a los dos minutos y Oier Luengo empató para los locales justo antes del descanso. Al Castellón se le complicó otro poco el partido con la roja directa a Matías Orozco en el minuto 60, en una entrada por detrás que en verdad no llegó a contactar.

El Burgos tuvo la última en el descuento con Alberto Dadie pero no supo aprovechar ese hombre de más. El Catellón se tuvo que conformar con un punto que le mantiene en el liderato en solitario con 27, aunque no aprovecha el empate del Almería, segundo con 26. Mientras, el equipo castellano suma 21 en séptima posición, aunque empatado con el sexto que marca la promoción.

Por otro lado, Granada (23) y Sporting (22) afianzaron su presencia en el 'Top 6'. El equipo andaluz venció (0-2) a un Eldense que ha perdido fuerza en las dos últimas jornadas. Los de Pacheta firmaron su quinta victoria seguida a pesar de que los locales llevaron el peso del encuentro en varios momentos. También en la reanudación, pero quien tuvo puntería fue Rubén Alcaraz. Owen Chukwuemeka hizo el 0-2 ya en el descuento, y el equipo nazarí sigue el ritmo de la promoción.

Mientras, el Sporting venció también 0-2 a domicilio a un Ceuta hundido como colista. El equipo asturiano, que venía de una dura derrota ante el Castellón, contó con la tarde inspirada de Guille Rosas, asistente en el primer tiempo para Alejo Sarco, y goleador en el segundo. El Sporting retomó la senda de la victoria y el Ceuta, con la grada caliente, alargó un sufrido camino por el fútbol profesional.