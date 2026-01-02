Liga F entrega botas a 34 futbolistas sin patrocinador de 9 clubes

Jugadoras del Eibar femenino reciben nuevas botas de parte de la Liga F - LIGA F

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Liga F ha reforzado su compromiso con la mejora de las condiciones laborales y profesionales de las futbolistas con la entrega de botas a 34 jugadoras de nueve clubes que no disponen de una relación contractual con un patrocinador deportivo, una de las medidas recogidas en el II Convenio Colectivo firmado junto a los sindicatos FUTPRO, Futbolistas ON y CCOO.

Esta iniciativa, que beneficia a un total de 34 jugadoras de nueve clubes de la Liga F Moeve se enmarca en el acuerdo alcanzado tras la firma del Convenio Colectivo y tiene como objetivo garantizar que todas las futbolistas cuenten con los "recursos necesarios para ejercer su profesión en igualdad de condiciones", independientemente de su situación contractual con marcas deportivas.

Las jugadoras beneficiarias pertenecen a los clubes SD Eibar, RCD Espanyol, Alhama ElPozo, FC Badalona Women, Deportivo Abanca, Sevilla FC, DUX Logroño, Athletic Club y Costa Adeje Tenerife, y la medida representa un "avance tangible" en los derechos laborales recogidos en el Convenio, fruto del diálogo y el consenso entre las partes.

Desde Liga F subrayaron, en un comunicado, que esta acción supone un compromiso "firme y real" con la protección y la profesionalización de las futbolistas de la competición, poniendo en valor el trabajo conjunto realizado y recordando que el desarrollo del fútbol femenino se apoya en un marco que vela por los derechos y la dignidad de las jugadoras.

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, destacó que con iniciativas tangibles como esta, Liga F reafirma la importancia del diálogo social y del Convenio Colectivo como "herramienta clave para seguir construyendo un entorno profesional sólido y estable" para el fútbol femenino hacia la "igualdad, el bienestar y la profesionalización de una competición cada vez más justa y sostenible".

"Las jugadoras son el centro del proyecto y saben que no caminan solas y que detrás de cada paso sobre el terreno de juego existe un colectivo que cree en ellas, las respalda y trabaja cada día para garantizar su desarrollo profesional", concluyó Álvarez.