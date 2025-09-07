La Liga Nacional de Fútbol Sala encara el inicio de su disolución

Archivo - Un partido entre FC Barcelona y O Parrulo Ferrol. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) ha confirmado que, en el transcurso de su Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 4 de septiembre, "los clubes aprobaron por unanimidad el inicio de un proceso encaminado a la disolución de la Asociación".

Esa nota de prensa apuntó que "la imposibilidad de ejercer funciones ejecutivas, unida a las limitaciones competenciales, ha llevado a los miembros de la LNFS, de manera voluntaria, a iniciar una etapa transitoria destinada exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones pendientes y a la liquidación de las relaciones contractuales vigentes".

"Una vez concluida esta fase, y en coherencia con la responsabilidad institucional que siempre ha caracterizado a la LNFS, se procederá a la disolución definitiva de la Asociación, que durante 36 años ha sido un referente en la organización y promoción del fútbol sala", se añadió.

"La Asamblea General Extraordinaria finalizó con un reconocimiento unánime de los clubes al presidente Javier Lozano, así como a los trabajadores y colaboradores de la LNFS, por su dedicación, esfuerzo y compromiso con el desarrollo del fútbol sala desde 1989, etapa que ahora llega a su fin ante la falta objetiva de competencias operativas", zanjó el comunicado oficial difundido este sábado.