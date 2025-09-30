El Liverpool cae en Turquía y el Chelsea amarga el regreso de Mourinho a Stamford Bridge

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool ha caído este martes ante el Galatasaray (1-0) en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en la que el Bayern Múnich se aupó al liderato tras golear al Pafos (1-5) y en la que el técnico portugués José Mourinho encajó una derrota con el Benfica ante el Chelsea en su vuelta a Stamford Bridge (1-0).

En Estambul, los de Arne Slot confirmaron su semana negra después de caer el fin de semana en Premier ante el Crystal Palace (2-1). Un manotazo de Ryan Gravenberch a Baris Alper Yilmaz en el área provocó que el árbitro señalase penalti y que Victor Osimhen se plantase ante los once metros; el nigeriano engañó a Allison con un lanzamiento por el medio, a la postre definitivo para la victoria.

En Limassol, el Bayern Múnich no tuvo piedad del modesto Pafos (1-5), al que ya ganaba por 0-4 a la media hora gracias a los tantos de Harry Kane (2, 17 ya esta temporada), Raphael Guerreiro y Nicolas Jackson, y ascendió al liderato. Antes del descanso, el cuadro chipriota recortó distancias, pero los bávaros acabaron con cualquier atisbo de duda con otra diana de Michael Olise.

Por su parte, el Chelsea logró su primer triunfo en esta 'Champions' ante el Benfica de José Mourinho en Stamford Bridge (1-0), después de que Richard Ríos anotase en propia meta a los 18 minutos, todo en un encuentro que el conjunto 'blue' terminó con un futbolista menos por la expulsión de Joao Pedro en el descuento.

Mientras, el Inter de Milán no encontró excesivos problemas ante el Slavia Praga (3-0), al que finiquitó con un doblete del argentino Lautaro Martínez y otro tanto del neerlandés Denzel Dumfries, y el Olympique de Marsella dejó atrás su derrota en el Santiago Bernabéu con una goleada frente al Ajax (4-0), con Igor Paixao, por partida doble, Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang como goleadores.

Además, el Tottenham salvó un punto en casa del Bodo/Glimt en el minuto 89 (2-2). Los noruegos consiguieron adelantarse 2-0 a pesar de errar un penalti en la primera mitad; un doblete de Jens Hauge puso en ventaja al equipo local, pero Micky van de Ven, solo dos minutos del último tanto escandinavo, y un gol en propia portería de Jostein Gundersen establecieron el definitivo 2-2.

Por último, la Atalanta remontó su duelo ante el Brujas (2-1), en el que los belgas se adelantaron en la primera parte por mediación de Christos Tzolis; Lazar Samardzic, de penalti, igualó la contienda, y Mario Pasalic, ya en el 87, ató los tres puntos.