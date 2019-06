Lloris: "Tenemos que jugar con la energía habitual"

Publicado 31/05/2019 19:48:41 CET

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portero del Tottenham Hugo Lloris ha asegurado que este sábado, en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, deben jugar "con la energía habitual" para tener opciones ante el conjunto 'red', y ha destacado la "comunión" entre todos los estamentos del club con la afición como vital para haber alcanzado una final que se decidirá por "pequeños detalles".

"No creo que la táctica sea clave mañana. No me gusta hablar del rival, me gusta hablar de nosotros. Todos sabemos cómo es el Liverpool, si han llegado a la final es porque lo merecen. Tenemos que jugar con la energía habitual y con ganas de ganar, y tenemos que estar concentrados. La diferencia va a estar en pequeños detalles. Hemos estado tres semanas preparando este partidos y estamos preparados y concentrados", declaró en rueda de prensa.

El guardameta francés también tiene claro qué destaca de su equipo. "El sentimiento de equipo, que se vio mucho en la semifinales de Ámsterdam después del partido. La comunión entre los jugadores, los entrenadores, los directivos y los aficionados. Fue un momento especial en nuestras carreras y queremos que mañana sea el colofón", manifestó.

Y para ello, será importante "disfrutar" sobre el césped. "Como deportista, creo que es importante disfrutar de nuestro trabajo, es un deporte de equipo y pasamos mucho tiempo juntos. Eso nos permite ir más allá en el terreno de juego y nos ha permitido llegar hasta este momento de la competición", apuntó.

Para triunfar, el portero de Niza aseguró que todos tendrán que aportar. "Necesitamos a todos. Hay una buena combinación en el vestuario entre jugadores con experiencia y jugadores con menos experiencia. Hay que estar preparados, porque va a ser un partido fantástico. A estas alturas, todos los jugadores son importantes; se va a tratar de detalles, y cualquier jugador puede ser decisivo en este partido. Debemos hacer lo posible por ganar", subrayó.

Además, no quiso hablar de la posibilidad de cometer un error como en la final del Mundial de Rusia ante Croacia, que a pesar de todo no tuvo consecuencias graves en el resultado. "Estamos muy ilusionados y estamos preparando el partido lo mejor que podemos. En la final del Mundial ya íbamos 4-1 en aquel momento, el resultado estaba decantado. En el fútbol cualquier cosa puede pasar sobre el terreno de juego, vamos a intentarlo hasta el final. Y estando sobre el terreno de juego lo que quieres es disfrutar", señaló.

Si gana la 'Champions', emularía a Franz Beckenbauer levantando la Copa del Mundo y la 'Orejona' en menos de un año. "Es un privilegio formar parte de este equipo que está triunfando. Ganar un Mundial con mi país es un logro importante, pero sin la ayuda de mis compañeros no hubiera sido posible, y lo mismo con la final de la Liga de Campeones; sin todo el equipo no hubiera podido conseguirse. Lo más difícil está por delante, que es el partido de mañana. Hay que esforzarse para dejar una marca en la Liga de Campeones", aseveró.

Por su parte, el centrocampista Harry Winks destacó el gran momento que están viviendo. "Es una ocasión importantísima para todos, para la afición también. Demuestra hasta dónde ha llegado el Tottenham como club. Va a ser una noche muy especial y emotiva", concluyó.