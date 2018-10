Lopetegui: "No miréis aquí si pretendéis ver un entrenador abatido"

Actualizado 22/10/2018 18:41:24 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, aseguró que no está "abatido" pese a su delicada situación en el banquillo tras acumular cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas, y que no piensa "en nada más" que en la visita de este martes en la Liga de Campeones del Viktoria Plzen, avisando que lleva "grabado a fuego el ADN" del club de no rendirse e insistiendo que están "a tiempo de revertir la situación".

"Lo que yo siento es que tenemos un partido que nos ilusiona mucho y que vamos a preparar con la máxima ambición y la máxima energía, más que nunca. No pienso en nada más que en el partido ante el Viktoria, que es lo suficientemente atractivo y requiere la máxima energía de sus jugadores y técnico", expresó Lopetegui este lunes en rueda de prensa previa al partido ante el Viktoria Plzen en la 'Champions'.

El de Asteasu trata de ver "normal" todo lo que se está diciendo sobre su futuro y centrándose en su trabajo que es "lo único" que está bajo su "control". "Si pretendéis mirar a un entrenador abatido no miréis aquí. Al contrario, estoy con la máxima ambición e ilusión, pensando en hacer el martes un gran partido", advirtió

"Si algo he aprendido en este club es a luchar, es su 'ADN', y lo llevo grabado a fuego. Vamos a luchar por revertir una situación que no es la mejor, pero de la que somos conscientes de estar a tiempo de revertirla", añadió el preparador madridista.

Lopetegui dejó claro a los medios que se da por "hecho" que lee y escucha todo lo que se dice sobre él en estos días, pero remarcó que ha estado "estudiando" al Viktoria Plzen y a su propio equipo para "preparar el partido con la máxima normalidad y ambición". "No miro más allá de este escenario porque es a lo que me obliga mi responsabilidad y mi 'ADN'. Tenemos un partido precioso este martes, el equipo está vivo y va a hacer un gran partido", zanjó.

"No me hagáis supuestos", demandó a la prensa ante la insistencia de su futuro. "Puedo confirmar que estoy aquí vestido y si es así es porque seré el entrenador mañana. Estamos centrados en el presente, es nuestro oficio y responsabilidad", recalcó el guipuzcoano preguntado sobre si podría asegurar de que estaría en el Camp Nou este domingo. "No estoy pendiente de lo que estáis diciendo. Si lo estuviese, seguramente no estaría ni sentado aquí y no sería entrenador, y menos del Real Madrid", aseveró.

"ESTE VESTUARIO TIENE JUGADORES CAMPEONES Y NO ES POR CASUALIDAD"

También fue claro con el ánimo en el vestuario. "Es fuerte, son jugadores campeones y no lo son por casualidad. Pasan momentos malos y los superan con calidad y fortaleza, y no escuchando, ni viendo ni creyéndose las cosas", subrayó, resaltando también la existencia de "ejemplos muy positivos de situaciones mas desfavorables" a las que se han dado la vuelta.

"Vamos a trabajar y a luchar para ver un equipo que ha dado muestras de su calidad y ambición", prosiguió el técnico del Real Madrid, que no ocultó que muchos de sus problemas tienen "relación directa con el gol". "Podemos hacer grandes partidos, llegar 35 veces y no estar acertados, este es el único deporte que tiene este matiz. Tenemos que mejorar en el reparto de goles en ambas áreas, ser más efectivos y conceder menos, y ese equilibrio se logra a través de consolidar cosas y matizando lo que tengamos que matizar", puntualizó.

Sobre el modesto Viktoria Plzen, Lopetegui le calificó como "un equipo físico, con jugadores de calidad y tácticamente ordenado". "Tiene muchos resultados de 1-0 y 0-1 y encaja poco. Su partido contra el CSKA fue fenomenal y tenemos que pensar en dar una gran versión. Tenemos mucha ilusión por hacer un gran partido y dar la vuelta a una situación de no acierto con méritos y que estos nos lleven a ganar y a hacer grandes partidos", comentó.

"El que juegue mañana piensa en este partido, no se pueden montar dos caballos a la vez. Es un partido de algo tan suficientemente atractivo como la 'Champions' como para pensar en otra cosa", sentenció el exseleccionador preguntado sobre la posibilidad de dar descanso a Gareth Bale pensando en el Clásico.