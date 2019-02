Lorenzo: "Creo que podremos hacer un test productivo en Catar"

Publicado 21/02/2019 11:37:17 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) espera hacer "un test productivo" en el circuito de Losail, en Catar, que acoge desde este sábado al lunes la siguiente parada de la pretemporada para la categoría 'reina', a la que llega mejorado en el estado de su muñeca operada.

"Me he centrado mucho en mejorar mi muñeca y estoy contento con el progreso. Evidentemente, me hubiera gustado estar en mejores condiciones, pero creo que podremos hacer un test productivo", subrayó Lorenzo en declaraciones facilitadas este jueves por su equipo.

De todos modos, el balear tiene claro que "primero" deben "entender" su estado a lomos de su nueva montura. "Honda pudo progresar mucho en Sepang y tengo ganas de volver a subirme a la RC213V para preparar la temporada que ya llega", advirtió.