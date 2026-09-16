Louzán avanza que está "rematando" la renovación de De la Fuente y "quizá" sea más allá de 2030

Archivo - Luis de la Fuente, seleccionador nacional masculino español (izquierda), junto a Rafael Louzan, presidente de la RFEF, en el Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, avanzó este miércoles que están "rematando" la renovación del seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, hasta 2030 o "quizá" más allá del año en el que se celebrará el próximo Mundial, en el que "no debe haber dudas" y "está clarísimo" que España debe ser la sede de la final.

"Tenemos al mejor seleccionador de la historia por los títulos que le avalan, su personalidad, su trabajo y su eficacia. El público español le quiere le quiere y admira. Yo le ofrecí la posibilidad de ampliar y mejorar su contrato, como era lógico, porque no estaba dentro del 'top 10' de los mejores pagados. Y lo va a estar ahora, porque estamos ya rematando el acuerdo para que De la Fuente esté con nosotros unos cuantos años más", dijo el dirigente durante una nueva edición de World Football Summit en Madrid.

Louzán defendió que el de Haro "está muy contento" y reveló que, como presidente de la RFEF, quiere que remate su carrera como entrenador "donde ha cosechado los mejores momentos y los éxitos más importantes de su vida deportiva". "Estamos ahí rematando la operación, quizá algo más de 2030. Estabilidad y confianza. Lo vamos a llevar más allá del 2030", agregó el dirigente.

Además, Louzán abordó la situación de la candidatura del Mundial 2030 y la relación con FIFA y su presidente Gianni Infantino, cuyo futuro al frente del organismo parece estar en el aire por las polémicas recientes con la sanción retirada al estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial por presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por la intención de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados.

"Creo que está meridianamente clara cuál es la posición de UEFA, la cual respetamos y compartimos, porque hay una serie de cosas que yo creo que es necesario hablar", advirtió. "Yo tengo pendiente que Infantino nos visite ahora este otoño y poder hablar, porque así lo habíamos acordado, y también con el presidente del Gobierno de España. Creo que debemos tener una larga conversación en relación al futuro", agregó.

Respecto a la final del torneo que se celebrará en 2030, Louzán pidió "tranquilidad". "Es verdad que el presidente de la federación marroquí empieza la campaña electoral para presentarse a presidente del Gobierno de Marruecos. Por lo tanto, hay que contextualizar los comentarios que se hagan, se dicen muchas cosas", comentó, después de que Fouzi Lekjaa asegurara que el partido por el título será en Casablanca.

"En segundo lugar, hay una crisis importante por la situación de Ceuta. Por lo tanto, esos dos contextos que también afectan a nuestra frontera con Marruecos hay que tenerlos en cuenta para las opiniones que se están presentando", añadió.

"QUE EL 'CASO NEGREIRA' ACABE CUANTO ANTES, NUNCA DEBIÓ HABERSE PRODUCIDO"

Pero "faltan cuatro años por delante" y Louzán insistió en que deben ocuparse "de hacer un Mundial realmente fuerte y no entrar en esta disputa de la final". "Es verdad que este Mundial es complejo, tres continentes, seis países, en unos habrá invierno, en otros habrá verano, por eso queremos conocer también de parte de FIFA qué pensamiento hay", relató.

"Aún así, tenemos a los mejores aliados, que son Portugal y los países latinoamericanos. Otra cosa es ver la complejidad, ver cómo lo administramos y ver cómo lo hacemos. Marruecos es un aliado y lo es por muchas cosas, primero porque nuestra relación comercial con Marruecos es fundamental", afirmó sobre el país africano.

Pero sacó pecho de la capacidad de España para organizar este tipo de eventos. "Los datos nos avalan y los argumentos, también. España es doblemente campeona del mundo, España tiene los mejores clubes del mundo, la mejor Liga del mundo está aquí. No debe haber dudas de que España, con el 55% de peso en el Mundial 2030, en número de sedes, tiene que ser la organizadora, está clarísimo, no se contempla otra posibilidad", defendió.

"En segundo lugar, hay que valorar lo que tenemos y lo que hacemos bien y España en la organización de grandes eventos creo que se sitúa en la vanguardia. Vamos a tener varias finales, como mundial de fútbol pero también de la Champions en dos ocasiones y estamos preparados para eso. España es garantía de éxito, no hay que dudar, España no debe dudar", reiteró, antes de revelar que "en FIFA no tienen dudas de lo que va a suceder en el 2030", y la RFEF "tampoco".

El presidente de la Federación también se mostró "tranquilo y contento" por conseguir que la Supercopa de España 2027 se dispute en Estambul (Turquía), después de que no fuera posible en Arabia Saudí por la Copa Asia. "Tuvimos siete alternativas encima de la mesa. Hemos logrado un acuerdo con un país y una federación que nos han abierto sus puertas y vamos a lograr prácticamente los mismos ingresos", avanzó.

"Cuando empezamos a negociar empezamos muy abajo comparativamente, y quizá logremos unos ingresos mayores. Además, vamos a jugar en una ciudad que a todos nos suena muy bien, una ciudad moderna, muy apetecible desde el punto de vista turístico. Los cuatro clubes nos dieron el visto bueno, y creo que va a ser una promoción de España y de nuestro fútbol muy grande", celebró.

Louzán, asimismo, expresó que el 'caso Negreira' "nunca debió haberse producido". "Ya no tengo calificativos para decir lo que fue. Que acabe cuanto antes, que haya una sentencia firme lo antes posible en relación a todo esto y, de alguna manera, valorar también que tenemos un muy buen arbitraje español, es la garantía de la justicia en nuestro fútbol. Por lo tanto, que a partir de ahí pongamos un punto y aparte con lo que jamás puede volver a suceder", indicó.

Finalmente, el presidente dejó claro que "quedan aún dos años por delante" para unas posibles elecciones a la presidencia de la RFEF. "Lo que toca es seguir trabajando. Paz, confianza y estabilidad. Esos son los ejes, lo que debemos hacer. Si trabajamos todos unidos, mejor que mejor. Hoy tenemos muy buena relación con LaLiga, Liga F y AFE, y estamos trabajando todos unidos. Queremos seguir en este camino", concluyó.