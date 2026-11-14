Louzán: "El Mundial 2030 pertenece al continente europeo"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha asegurado que "no se contempla" una retirada de España de la organización del Mundial 2030 porque es "innegociable" que la final se dispute en nuestro país, recalcando también que el torneo "pertenece al continente europeo", y ha pedido "respetar" la sanción de 12 partidos a Jesús Owono por la duda entrada que finalmente derivó en el fallecimiento de Jesús de Miguel.

"(La retirada) No se contempla. No hay otra hoja de ruta que que la final sea en España. Yo no me planteo ahora mismo que haya que llevar a cabo una retirada de España, porque no está encima de la mesa esa posibilidad de que España no sea la organizadora de la gran final", señaló ante los medios de comunicación.

Además, recalcó que el inicio de la organización parte de España y Portugal. "Este Mundial pertenece al continente europeo; Portugal no ha planteado en ningún momento la posibilidad, porque no hay estadios con capacidad mínima de 80.000 espectadores para albergar una gran final. Fue una pena que esto no se hubiera cerrado en el 2018, cuando se empezó a gestar, o en el 2024, momento clave. Así no tendríamos hoy debate", indicó.

Por otra parte, Louzán explicó que la visita de los técnicos de FIFA a algunas de las sedes "ha sido excepcional". "He mantenido con los técnicos de FIFA un debate muy sereno durante dos horas. Estoy muy tranquilo, muy seguro de lo que quiere España y lo que quiere también la organización. Nos tenemos que sentar en una mesa las tres partes, porque esta candidatura hay que fortalecerla ya de una vez. No podemos estar con esta situación. La decisión se va a tomar en 2028, pero ese aspecto es innegociable en España y en eso es en lo que hemos quedado", recalcó.

Respecto a la visita a las sedes, afirmó que "está yendo realmente bien". "Habrá que ver, porque había un escenario de 20 sedes preseleccionadas, de las cuales quedan 18 porque se han caído dos; se van a incorporar en una próxima visita otras dos, que son Vigo y Valencia. ¿Esto quiere decir que vaya a haber 20? Sí o no. Vamos a ver finalmente las que quedan", manifestó.

"España, en cuanto a operativa y logística, tiene las visitas bien encaminadas. Vamos a hablar del tema de Vigo y de Valencia. Es la hoja de ruta que tenemos marcada. Sabemos el gran reto que tenemos y tiene que ser el mejor Mundial de la historia, porque además es el Mundial del centenario. La FIFA tiene una idea muy clara de lo que quiere en este Mundial y coincide plenamente con lo que España también tiene fijado", continuó.

En otro orden de cosas, el presidente de la RFEF habló de la sanción de 12 partidos al portero del Andorra Jesús Owono por la entrada que produjo finalmente el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel. "No es una situación fácil. Es verdad, y hay que reconocerlo, que el Comité de Comunicación ha tardado un poco. Me llamó el presidente del Andorra para hablar de este tema, de que todavía no estaba la resolución hecha. El Comité se encuentra por primera vez ante un hecho que nunca antes había sucedido. Aquí puede haber muchas interpretaciones, lo que contempla el reglamento es de un mínimo de cuatro y máximo de 12 partidos en relación a esta situación. Hay que respetar esa decisión", pidió.

También informó de que la familia de Jesús de Miguel estará este domingo en el Riyadh Air Metropolitano para recibir un "homenaje" antes del partido de Liga de Naciones entre España e Inglaterra. "Estamos felices de que estén con nosotros y con las autoridades que allí van a estar", finalizó.