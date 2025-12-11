Louzán: "Sólo actuando como equipo ofreceremos en el Mundial la imagen de un país de vanguardia"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en su comparecencia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado - Carlos Luján - Europa Press

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, insistió en "la unión de todos" para que el Mundial de 2030, que organizan junto a Portugal y Marruecos, sea "el mejor de la historia", y que "sólo actuando como equipo" podrán ofrecer "la imagen de un país de vanguardia", mientras que consideró que a un año de su llegada al cargo han conseguido que "el fútbol español navegue desde el respeto y la lealtad".

"Necesitamos la unión de todos para que sea el mejor Mundial de la historia, ya que va a ser el del centenario. Vamos a liderar ese Mundial", aseguró Louzán en su comparecencia este jueves en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado.

El dirigente detalló las buenas cifras económicas que se esperan con esta Copa del Mundo, con "un impacto económico sobre el PIB de España de alrededor de 5.000 millones de euros", una estimación de creación de empleo "de 90.000 puestos de trabajo, de los cuales 56.000 serán empleos directos", y la visita "de 1,4 millones de turistas que podrán generar un gasto de 3.700 millones de euros". Por ello, este evento "es una gran oportunidad, no solo para las ciudades sede".

"El Mundial 2030 será una oportunidad única e irrepetible para demostrar el carácter ganador de nuestro país. España va a ser el centro del mundo en poco más de cuatro años y creo que solo actuando como equipo, desde el diálogo, la colaboración, el trabajo conjunto, ofreceremos la imagen de un país de vanguardia en el planeta", advirtió.

En este sentido, Louzán fue algo crítico con la creación de la Comisión Interministerial por parte del Gobierno de cara a este Mundial. "Se me llamó para ir y no parece de recibo que haya una Comisión Interministerial en la que se va a hablar del Mundial 2030 y que la RFEF solo formemos parte como voz, sin voto. Creo que ya se lo dije al secretario de Estado", recalcó.

También cree que LaLiga debería estar en ese organismo "por muchos motivos". "Aporta al CSD una cantidad cercana a los 100 millones de euros que va dirigido a todos los deportes", recordó, al tiempo que tampoco entendió en su momento cuando el CSD creó la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, presidida por Vicente del Bosque y en un momento de inestabilidad en el ente federativo del que acababa salir Luis Rubiales y estaba al frente Pedro Rocha de forma interina. "No sabíamos para qué ni con qué fin", admitió.

Además, otra queja fue que "se han dado solo 7,5 millones para el Mundial". "Parece que la ministra (Pilar Alegría) se comprometió a 7,5 millones cada año y se han dado solo un año, en el 2023, y no se volvió a dar ni una cantidad más para las mejoras del Mundial", apuntó.

Rafael Louzán defendió igualmente que la final de este Mundial sea en España. "No se entendería que no se celebrara en nuestro país", expresó. "Somos el país con mayor peso en este Mundial, el 55 por ciento, y por lo tanto debe ser quien acoja esa final, no tengo duda de ello", aseveró.

También hizo hincapié en que, "curiosamente", desde la llegada de su equipo "la selección absoluta femenina probablemente tiene más medios que la masculina". "La dotación económica supera los 18 millones de euros solo para la Absoluta femenina. No hay trato diferente absoluto, es igualitario y exquisito", remarcó.

"HEMOS CONSEGUIDO QUE EL FÚTBOL NAVEGUE DESDE EL RESPETO Y LA LEALTAD"

Por otro lado, a punto de cumplirse un año al frente de la RFEF, el gallego recordó que accedió al cargo "con la convicción personal de que la fuerza del fútbol no puede estar al servicio de intereses particulares o personales".

"El fútbol es una fuerza de acción que sirve a nuestra sociedad en nuestro país y es un elemento que vertebra además España. Creo que en una sociedad como la actual probablemente una de las cosas que más une a este país, es precisamente la selección", indicó.

Louzán admitió que "en los últimos años ha habido mucha bronca y, sobre todo, mucha reclamación". "No había ningún tipo de diálogo, el único a través de los juzgados. Ese era uno de los grandes objetivos de mi presidencia y hemos hecho los deberes, hemos conseguido que el fútbol navegue desde el respeto y la lealtad entre las instituciones, contando con todos los actores del fútbol y remando en la misma dirección", manifestó.

"El fútbol es de todos, es un bien compartido y es un bien social. La federación, mientras nuestro equipo de trabajo esté al frente, no tiene ni tendrá enemigos", prosiguió el mandatario, que ve como "consecuencia directa de un año de paz y diálogo, de lealtad institucional y de juego limpio" que se haya generado "confianza" entre los patrocinadores del organismo.

"Otra consecuencia directa de la paz institucional es que nos ha permitido centrar el foco en nuestra actividad principal como promotores del fútbol en España, que no es otra que la actividad deportiva, y los resultados deportivos de nuestras selecciones nacionales están ahí", prosiguió Louzán, que enfatizó en el equilibrio paritario de su Junta Directivo y que están "representados con voz y voto en FIFA y UEFA" y que esta muy mencionada paz social también les ha permitido poder estar "al lado" de los más desfavorecidos como puede ser el caso de la trágica dana de octubre de 2024.