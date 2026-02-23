Lucas Boyé salva un punto para el Alavés ante el Girona

Pablo Ibáñez y Thomas Lemar en el Deportivo Alavés-Girona FC - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Deportivo Alavés y Girona FC han empatado este lunes en Mendizorrotza (2-2) en el último partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports, en el que los catalanes lograron remontar el tempranero gol de Lucas Boyé, que apareció de nuevo en los minutos finales para rescatar un punto para los del 'Chacho' Coudet.

A pesar de que los de Míchel dominaron desde el pitido inicial, fueron los babazorros los que consiguieron adelantarse en una acción de juego directo cuando apenas se había cumplido el minuto 5 de partido; Fernando Pacheco puso un balón largo para Youssef, que puso un centro raso para que Lucas Boyé solo tuviese que empujarla.

Toni Martínez, solo un par de minutos después, estuvo a punto de incrementar la renta, pero su disparo se fue por encima de la portería defendida por Paulo Gazzaniga. No fue la última del delantero murciano, que antes de la media hora volvió a probar suerte con un remate que no encontró puerta.

Ya en el minuto 30, Vladyslav Vanat salió al rescate de los 'gironins'. Fue en una acción de saque de esquina, cuando el ucraniano Viktor Tsygankov puso un gran centro al segundo palo para que su compatriota, después de que Axel Witsel la peinase, anotase el tanto del empate.

Todavía hubo tiempo antes del descanso para que se luciesen los dos guardametas. Antonio Sivera apareció para despejar un chut desde la frontal de Iván Martín, y Gazzaniga ofreció la réplica, ya en el descuento, atrapando otro remate cruzado de Nahuel Tenaglia.

Lo siguió intentando el Girona tras el paso por vestuarios, y la remontada llegó en un contragolpe. En el minuto 73, Azzedine Ounahi recibió entre líneas y asistió a un Tsygankov que marcó a puerta vacía tras regatear a Sivera. Ounahi, poco después, rozó el tercero, pero el portero del cuadro vitoriano le frenó en el mano a mano.

A solo un minuto para entrar en el descuento, Boyé salió al rescate de los del 'Chacho' Coudet; Víctor Parada colgó un balón en el área y el atacante argentino, ganándole el salto a los centrales, se encargó de cabecearlo a la perfección al fondo de las mallas.

Con este empate, ambos conjuntos ven frenadas sus aspiraciones de alejar la zona baja. Ahora, los catalanes, que puntuar por tercera jornada consecutiva, se quedan con 30 puntos, seis más que los puestos de descenso, mientras que el Alavés (27), que acumula tres fechas sin ganar, se queda con solo tres unidades de renta.