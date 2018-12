Lucas Hernández: "Somos ambiciosos para ir a por el partido ante el Mónaco y clasificarnos"

Publicado 27/11/2018 20:42:57 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa francés Lucas Hernández, jugador del Atlético de Madrid, ha descrito este martes a sus compañeros como "ambiciosos" en su objetivo de "ir a por el partido" que les enfrenta este miércoles (18.55 horas) con el AS Mónaco en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en el cual un triunfo colchonero les serviría para acceder matemáticamente a octavos de final.

"Desde que empezó este año la 'Champions', queríamos clasificarnos para octavos y mañana tenemos una bonita oportunidad para hacerlo. Tenemos muchas ganas y somos ambiciosos para ir a por el partido y lograr esa clasificación", comentó Lucas en rueda de prensa desde el Estadio Metropolitano.

Además, el defensa galo analizó su gran año 2018, con título del Mundial incluido. "Ya conocen todo lo que he hecho para la selección de Francia. Es un honor y una alegría ver a todos los franceses seguirnos", opinó antes de analizar los rumores que sitúan al croata Luka Modric como ganador del Balón de Oro, en detrimento del también francés Antoine Griezmann. "Lo votáis vosotros --espetó a los periodistas--; si habéis votado eso, es porque pensáis eso", afirmó.

"La verdad es que todavía no se sabe quién ha ganado. Como siempre he dicho, ojalá que lo gane Antoine o un francés porque creo que este es el año de los franceses", insistió Lucas, que luego explicó su mejoría dentro de los planes de su técnico, Diego Pablo Simeone. "Es cierto que mi posición predilecta es el lateral izquierdo, pero no tengo ninguna preferencia. Me adapto muy bien tanto al lateral como a ser central", concluyó.