Luís Castro: "No es el mejor momento para jugar contra el Barça porque vendrán más concentrados"

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, ha reconocido que "no es el mejor momento" para enfrentarse al FC Barcelona, algo que harán este domingo en el Spotify Camp Nou, porque llegarán a la cita "más concentrados" tras sus dos últimas derrotas, y cree que una de las claves será "perder el mínimo de balones posible".

"Es uno de los mejores equipos del mundo. No es el mejor momento para jugar contra ellos porque cuando estos equipos pierden vienen un poco más concentrados. Es un equipo con mucha calidad individual, colectivamente es un equipo muy agresivo tanto ofensivamente como defensivamente, porque presiona muy alto e intenta recuperar los balones más cerca de nuestra portería. Tenemos que estar muy atentos a eso, perder el mínimo de balones posible", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que sus delanteros "pueden hacer daño en el uno contra uno". "Es importante que el equipo sea capaz de tener el balón y de jugar los espacios, pero también es importante defender juntos para no dar muchas ventajas de uno contra unoo y espacios libres al Barça", indicó. "Los jugadores que están listos están trabajando muy bien, están dando el máximo. Sabemos que es un partido contra un gran equipo, pero vamos como siempre a pelear, a hacer nuestro trabajo e intentar el máximo", añadió.

Sin embargo, no cree que vayan a jugar un encuentro parecido al que disputaron en el Santiago Bernabéu. "Algunas cosas sí y otras no porque son dos grandes equipos, pero hay diferencias en cómo juegan, en los espacios... Son equipos diferentes en cómo atacan y cómo defienden", manifestó.

Por otra parte, el técnico portugués se mostró convencido de que el equipo tiene menos puntos de los que merece. "Para mí sí, tiene menos puntos de lo que merece. Algunos partidos se han perdido por detalles. No hay ningún partido desde que estoy aquí que haya perdido porque el adversario controlase todo el partido. Estamos mal en la clasificación, pero atacamos, generamos situaciones, tenemos balón, pero la clasificación es lo que es. Pienso que los jugadores merecían un poco más", subrayó.

También considera que algunos futbolistas granotas deben tirar más a puerta. "Tenemos jugadores que tiran bien, hemos hablado con algunos jugadores de que tenían que tirar más. Un de ellos no va a jugar, porque está lesionado, que es Pablo Martínez. Hay jugadores que tienen eso y hay jugadores que tienen otras características. Ante el Valencia, hicimos más tiros que ellos", apuntó.

"Yo no estoy desde hace mucho tiempo, llevamos nueve o diez goles. Jugamos contra el Athletic fuera con diez e hicimos dos goles y generamos ocasiones. Somos el primer equipo que hace dos goles fuera jugando con diez. El Villarreal terminó el partido defendiendo con once dentro de área. Las ocasiones las estamos teniendo", prosiguió.

Por último, Castro agradeció la confianza de la afición. "Se lo agradezco, porque no estamos en una situación muy fácil. Todos los aficionados que hablan conmigo dicen que están con nosotros, que creen en nosotros y que es posible; también me dicen que ven el trabajo que estamos haciendo, que estamos peleando por los partidos, estamos jugando para ganar. Los mensajes nos dan más fuerza a mí y a los jugadores", concluyó.