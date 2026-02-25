Luis Enrique: "El Barça se convierte en un clásico, y Guardiola con el Real Madrid"

Luis Enrique, PSG - Europa Press/Contacto/Michael Baucher

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, confesó que jugar en Champions contra el FC Barcelona sería "un clásico", igual que le ocurre al Real Madrid con el Manchester City de Pep Guardiola, aunque confesó que se adaptará a lo que depare el sorteo este viernes de octavos de final.

"Es la competición. Hemos jugado contra un equipo que tiene una calidad individual y una calidad como equipo complicada y no esperábamos nada menos. Un muy buen resultado en la ida significa que en casa es muy fácil que se complique el partido. En la primera parte hemos estado imprecisos", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El técnico español valoró el 'playoff' contra el Mónaco, con un 2-2 este miércoles en casa. "Es difícil que nosotros encontremos un equipo aquí que iguale nuestro rendimiento y en la segunda parte hemos descansado un poco, hemos empezado mejor, hemos hecho el gol, han expulsado a un jugador y creo que hemos merecido pasar pero hemos sufrido mucho", confesó.

Por otro lado, Luis Enrique fue preguntado por la posibilidad de enfrentarse al FC Barcelona, equipo con el que conquistó la Champions en 2015. "Será el Camp Nou o será el Chelsea, ninguno de los dos es fácil. Como no se trata de lo que yo prefiera, me adaptaré a lo que sea. Los dos son dos equipos increíbles", dijo.

"El Barça, a nivel emocional para mí, es muy especial. Ya se convierte en un clásico, sé que Pep con el City se enfrenta al Real Madrid, pues a mí me tocó enfrentarme con el Paris Saint-Germain al Barça. Siempre es bonito si volvemos a casa porque Barcelona es una ciudad única. El Barça es un club muy especial", añadió.