Luis Enrique: "Claro que la presión nos rodea, pero creo que podemos gestionarla"

El entrenador del PSG habló sobre la salida de Donnarumma: "Estamos buscando a un jugador de perfil diferente"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha admitido que "la presión" les "rodea" a él y sus pupilos, pero creyendo que pueden "gestionarla" para empezar la temporada 2025/26 conquistando este miércoles la Supercopa de Europa contra el Tottenham Hotspur, en un partido donde ya no estará el portero italiano Gianluigi Donnarumma.

"Cuando iba antes hacia esta rueda de prensa, he visto a cuatro de mis jugadores jugando en el pasillo. Disfrutando mucho del fútbol, no es un trabajo ni un negocio. Es nuestra forma de vivir el fútbol y estoy muy contento de tener a esta clase de jugadores. Intentamos disfrutar al máximo. Claro que la presión nos rodea, pero creo que podemos gestionarla", dijo este martes Luis Enrique en rueda de prensa.

Luego reflexionó sobre qué será capaz de hacer el PSG con una única semana de entrenamiento a sus espaldas en esta pretemporada. "Siendo honesto, no lo sé porque es muy diferente a lo que hacemos normalmente. Pero es el calendario lo que ha provocado esto, que hayamos descansado menos de tres semanas. Hemos empezado los entrenamiento con la alegría de estar listos y de preparar este partido de la mejor manera, pero no sé qué nivel podremos alcanzar", reconoció desde Udine (Italia).

Además, explicó por qué su habitual portero había sido excluido de la convocatoria. "Son decisiones difíciles de tomar, eso ya lo sé. Solo puedo hablar muy bien de 'Gigi' Donnarumma. Es uno de los mejores jugadores en su puesto, sin duda. Es mejor casi que cualquiera, pero estamos buscando a un jugador de perfil diferente. Repito, siempre es difícil decidir y lidiar con estas situaciones", argumentó.

"Lo que hicimos la temporada pasada era un objetivo para todos los fans parisinos, para el club y para todos lo jugadores que jugaron en el equipo y queremos seguir haciendo historia. La historia en este momento pasa por ganar dos Champions Leagues consecutivas, ése es nuestro objetivo. El año pasado, creo que nadie pensaba que podíamos ganar la Champions League y demostramos a todos que éramos capaces", destacó.

"Es un sueño e intentaremos ganar dos Champions Leagues consecutivas. Será muy difícil, ya lo sabemos de antemano. Pero estamos contentos de tener este sueño", agregó 'Lucho' antes de valorar muy poco a su rival por la Supercopa europea. "Es difícil porque han cambiado de entrenador recientemente, hay algunos nuevos futbolistas y han jugado algunos partidos amistosos antes del de mañana", indicó al respecto.

"No sé qué tipo de partido van a planear. Va a ser difícil porque han estado entrenando durante el último mes y nosotros estamos en nuestra primera semana. Pero no es excusa, vamos a intentar competir al máximo nivel", recalcó el entrenador asturiano sobre el duelo ante los 'spurs'.

Más tarde fue preguntado sobre la nutrida presencia de sus pupilos en las nominaciones del Balón de Oro. "Creo que ya me pronuncié sobre todo lo que significa este premio y que es importante para la rente que rodea el mundo del fútbol. Pero para nosotros, como equipo, nuestro único objetivo fue demostrar el año pasado que las estrellas estaban al servicio del equipo y eso creo que esa es clave", aseveró.

"Y creo que es muy bonito para todos los aficionados y para los jugadores del PSG saber que hay nueve jugadores en esta lista de 30, y yo creo que podría haber más porque se lo merecen. Pero a partir de ahí, creo que estamos centrados en los objetivos del equipo, no en los individuales. Éste es un deporte de equipo y eso significa que nuestro club, nuestros jugadores, nuestros aficionados desean que el equipo esté en los trofeos a nivel general, a nivel global como equipo; y como consecuencia de eso, aparecerán los premios individuales, que no es nuestro objetivo en ningún caso", resaltó Luis Enrique.

Esta cita en el Estadio Friuli dará comienzo a otro curso exigente. "Creo que es normal y ocurre con más frecuencia que antes debido a la excesiva presión competitiva. Pero debo decir que estoy muy contento de estar aquí de nuevo y comenzar una nueva temporada. Esta es una temporada desafiante para nosotros, para todos los jugadores y también para el equipo porque tenemos la posibilidad de volver a hacer historia en París, lo que significa ganar trofeos importantes", opinó.

"No hemos preparado los penaltis, si es que hemos entrenado solo cinco o seis días. Pero repito, es normal, y teniendo en cuenta el nivel de 'Gigi' Donnarumma y todo lo que ha dado al club, y todo lo que ha aportado, es normal y entendemos esta situación. Pero mi objetivo como siempre es mejorar al equipo y intento hacerlo de la mejor de las maneras. Y en ese sentido, creo que he sido bastante claro con respecto a la pregunta anterior", insistió sobre su postura con el guardameta.

"Creo que tenemos la mentalidad de pensar en ser mejores, en mejorar al equipo. Será difícil porque hemos ganado casi todo. Pero ésa es la mentalidad que tenemos y ésa es la mentalidad que queremos para preparar esta temporada. Será muy especial esta temporada porque tenemos la posibilidad de hacer historia de manera más contundente o más dura, y eso es una verdadera motivación para nosotros", subrayó el asturiano.

"Lo que nos ha caracterizado a lo largo de toda la temporada ha sido esa unión, esa unidad. Hemos pasado a lo largo de la temporada pasada momentos delicados en todas las competiciones, pero lo que nos ha caracterizado y lo que nos ha identificado con respecto a los demás es un gran nivel de jugadores, muchas estrellas, pero todas en el servicio del equipo. Y eso significa que es algo que no debemos olvidar", afirmó.

"Mañana vamos a intentar dar nuestra mejor versión. Es evidente que las condiciones condicionan el partido, pero no sirve de excusa e intentaremos llevar el partido adonde creo que podemos ser mejores", concluyó.