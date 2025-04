Luis Enrique: "Doué le gusta a todo el mundo, acertamos al ficharlo"

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha dicho que Désiré Doué "le gusta a todo el mundo" y que por ello su club acertó "al ficharlo del Rennes", habiendo sido el joven delantero una pieza clave en la victoria de su equipo contra el Aston Villa, por 3-1, durante la ida de los cuartos de final en la Liga de Campeones.

"Doué le gusta a todo el mundo, acertamos al ficharlo del Rennes. Es un chico además con un nivel de educación extremo, optimista, siempre sonriendo. Ahora lo intentamos calmar... no a él, sino a lo que le rodea porque es evidente que llama la atención", declaró Luis Enrique este miércoles a Movistar Plus+ desde el Parque de los Príncipes.

"Fijaros en los esfuerzos defensivos que ha hecho, una capacidad técnica superior, una capacidad física bestial, una ambición, siempre sonriendo, etc. Es un poco el espíritu que tenemos con los jóvenes, jugadores que han visto hace muy poco tiempo en la televisión la Champions League y que quieren ser protagonistas", resumió 'Lucho'.

Al ser preguntado de qué estaba más orgulloso, fue tajante. "De todo, de todo. Quizás de lo que más, de la capacidad que tiene este equipo de superar problemas. Porque creo que el partido ha sido un partido muy completo, en el que el Aston Villa ha decidido replegarse y guardar un poco más su portería. Nosotros hemos insistido de la misma manera, es siempre muy difícil cuando un equipo está fresco", avisó.

"Hemos intentado generarles peligro, nos hacen un gol en una gran transición porque tienen esa capacidad y ese poderío técnico y físico, pero hemos seguido insistiendo, insistiendo, insistiendo... Hemos empatado antes de la primera parte, lo que considero muy importante, y en la segunda se ha hecho un poco justicia, que es lo que yo considero, con el gol en el último minuto que nos hace para nada cambiar el planteamiento del segundo partido, porque no va en nuestra mentalidad, pero sí que nos hace ser más optimistas y reforzar a nuestra afición en el sentido de querer seguir en la competición", argumentó al respecto.

"Un equipo es lo que buscamos todos los entrenadores; un equipo lleno de buenos jugadores, eso es lo que buscamos todos los entrenadores. Es evidente que esta temporada hemos hecho un proceso diferente, porque hemos tenido que adaptarnos a lo que teníamos en la plantilla, potenciando individualmente y colectivamente una idea de juego global, y yo creo que se está viendo claramente que el equipo sigue creciendo", subrayó el entrenador asturiano del PSG.

"Hoy se han quedado jugadores muy importantes en el banquillo; Barcola por ejemplo, o Warren [Zaïre-Emery], o Lucas Hernández, o Kang-in Lee, o Gonçalo Ramos, o Marquinhos nuestro capitán. Quiero decir, esa es la idea: continuar con este objetivo y ser competitivos, es lo que queremos y competir sin miedo", apuntó Luis Enrique.

"Esta competición no va de favoritismos, aquí no hay favoritos. Ayer, tanto el Madrid como el Bayern de Múnich perdieron sus partidos y eso no significa que estén cerradas las eliminatorias. Hoy nosotros hemos ganado, el Barça ha ganado de manera contundente. Nosotros un poco menos, pero nosotros no planteamos ningún partido a especular, no lo he hecho jamás en mi carrera", aseveró el técnico del PSG.

"Luego nos pueden meter cuatro o los que sean. Nuestra idea es coger la cosita redonda esa que va por el campo a toda velocidad e intentar ganar el partido porque es la mejor manera de no especular", concluyó.