Luis Enrique: "Le preguntaré a Llorente donde se ve realmente más a gusto y luego opinaré"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, recalcó que considera a Marcos Llorente, una de las grandes novedades en su lista de este viernes para los partidos ante los Países Bajos, Suiza y Alemania, "muy completo y versátil" y que le preguntará "dónde se ve realmente más a gusto" antes de decidir donde le saca más partido, mientras que reconoció que la principal diferencia que ve ahora en Álvaro Morata es su actual nivel de confianza.

"A Llorente le veo muy completo. Una de las preguntas que le haré cuando venga es que me diga donde se siente realmente más a gusto y a partir de ahí daré mi opinión", explicó Luis Enrique en rueda de prensa preguntado por la polivalencia del madrileño.

El asturiano remarcó que el centrocampista rojiblanco "es muy versátil" y que además "ahora se ha incorporado también a las situaciones de ataque". "Las sabe interpretar y marca goles y da asistencias. Es técnico y potente, y por la mentalidad que le veo y esas condiciones, tengo muchas ganas de verle y ver qué cosas nos puede ofrecer porque a veces uno espera de un jugador muchas cosas, y aunque la mayoría pasan, luego hay otras que te sorprenden", advirtió.

El técnico del combinado nacional insistió en que "no hay nada especial" en que ahora, con Llorente y Koke, haya dos jugadores del Atlético cuando en las dos anteriores no hubo ninguno, y que no ha habido "vetos" porque si siente con "total libertad para escoger". "Ese es mi trabajo, intento ser lo más transparente y sincero posible", comentó. "Siempre me ha gustado Koke, pero sabéis que el medio es una de mis debilidades y ahí tengo muchos y muy buenos", aclaró del capitán colchonero, al que le pedirán "otras cosas" respecto a su club.

Luis Enrique se refirió a la convocatoria de Álvaro Morata y celebró que "desde que ha vuelto a la Juventus" ve al atacante "muy diferente en términos de confianza". "Sus números así lo indican, y además está con actitud en ataque y defensa, que es la que gusta que tengan los delanteros", apuntó.

"Hemos podido apreciar que en confianza y rendimiento está bastante superior que en anteriores ocasiones, pero yo siempre he estado contento con su rendimiento porque le he traído muchas veces", agregó el asturiano, que no está "preocupado" por la falta de gol del anterior parón. "Ni lo estuve y espero no estarlo, pero serán los resultados y los números los que indiquen esa preocupación", aclaró.

El seleccionador recordó que para hacer la lista "siempre tiene influencia" la posición de los equipos porque los que marchan arriba hace que sus futbolistas tengan "más confianza" y que suele manejar una prelista de 60 jugadores porque su intención "nunca" es la de "acortar" su lista a 23 jugadores.

"NO TENGO LA INTENCIÓN DE CERRAR UN GRUPO"

Además, le interesa "poco de qué equipo" son sus elegidos. "Cuando vienen lo primero que les recuerdo es este es otro equipo muy atractivo e interesante porque está formado por los mejores del país", puntualizó el exjugador, que ha convocado de nuevo 25 jugadores "en previsión de cualquier posible contratiempo" y que no da más importancia a las bajas porque esto le abre "una oportunidad" de poder ver a otros futbolistas.

"Es una situación interesante para mí como entrenador", subrayó, recalcando que no tiene "intención de cerrar un grupo". "Y más viendo la continua cantidad de bajas, así que cuanto más amplia, con unos límites, más opciones de solventar los problemas, aunque me afecta negativamente porque tengo que explicar la misma idea 33 veces en lugar de tres. Pero n tengo ningún problema, no creo que perjudique, incluso creo que pueda ser beneficioso", zanjó.

El preparador del combinado nacional ha visto "muy bien" a Ansu Fati y continúa sorprendido por "su madurez" y porque "interpreta muy bien las situaciones de juego". "Hay que tener cuidado únicamente que siga con tranquilidad y no sujeto a presión", avisó el de Gijón que, preguntado por otro joven del FC Barcelona como Pedri, se limitó a decir que "la lista de Luis (de la Fuente)" es también suya y que "los hechos demuestran" que miran mucho a la Sub-21.

Finalmente, Luis Enrique sabe que será "difícil" conseguir el billete a la 'Final a Cuatro' de la Liga de los Naciones por la dificultad de los duelos ante Suiza y Alemania, pero que eso le gusta "porque implica que el rendimiento tendrá que ser muy alto", mientras que no dio más importancia a la poca preparación que pueda tener para la Euro porque "son las fechas que hay". "Hay tiempo más que de sobra para llegar ilusionados e intentar ser mejor que los demás, no hay excusas", sentenció.