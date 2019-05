Luis Enrique no estará en la concentración ni en los partidos ante Islas Feroe y Suecia

Actualizado 17/05/2019 13:53:19 CET

LAS ROZAS (MADRID), 17 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional Luis Enrique Martínez no estará en la concentración del combinado nacional para los partidos ante las Islas Feroe y Suecia, correspondientes a la fase de clasificación de la Eurocopa 2020, ni tampoco se sentará en el banquillo en estos encuentros por "el mismo motivo" personal que le obligó a dejar al equipo antes del duelo ante Malta de marzo.

"El seleccionador no ha podido estar aquí hoy por mismo motivo por el que tuvo que abandonar la concentración en Malta. Tampoco va a estar en esta concentración ni en los dos partidos", comentó el director deportivo de la RFEF, José Francisco Molina, en rueda de prensa acompañado por Robert Moreno, ayudante del asturiano y que volverá a dirigir al equipo como hiciese ante Malta.

De todos modos, Molina aplacó cualquier tipo de rumor dejando claro que "el compromiso mutuo" entre ambas partes "sigue vigente" y que esperan contar con el asturiano "durante mucho tiempo". "En nombre de la RFEF y del seleccionador queremos daros las gracias por el respeto de los medios sobre la situación que está viviendo nuestro seleccionador. Ha salido alguna información que no entendemos demasiado bien y quiero decir que nuestro compromiso con el seleccionador es total", recalcó.

"En ningún momento se ha planteado (poner fin al contrato) y así se lo hemos transmitid, por nuestra parte no hay duda al respecto. Este es un momento difícil en el que tiene nuestro apoyo y ayuda, también nuestra confianza, en él y en su 'staff'", prosiguió el directivo, que negó que Luis Enrique les hubiese planteado dejar el cargo en septiembre. "Su compromiso es total, no nos marcamos ningún plazo al respecto", sentenció.

El técnico gijonés no pudo estar en el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 ante Malta del martes 26 de marzo por "motivos familiares de fuerza mayor", según indicó en su momento la RFEF, por lo que el segundo entrenador, Robert Moreno, dirigió al equipo en la victoria por 0-2 y lo volverá a hacer en los dos próximos partidos.

ROBERT MORENO: "QUIERO DISFRUTAR, PERO ESPERO QUE DURE POCO"

Moreno también trasladó un mensaje de "agradecimiento" de este a los medios y a la RFEF por el trato recibido "por la situación personal que le está tocando vivir" y aclaró que la única alteración real por esto son "algunas modificaciones a nivel logístico".

El técnico puntualizó que han mantenido la "misma dinámica" de trabajo desde que volviesen de Malta y que el seleccionador ha continuado siguiendo "a todos" los jugadores seleccionables. "Nosotros lo hemos hecho a través de las nuevas tecnologías, hemos hecho informes y videos, y les hemos ido a ver in situ que él no puede", comentó.

"Pero ha seguido reuniéndose con nosotros físicamente y por videoconferencia y lo que transmito y lo que pase en la concentración son decisiones de Luis. Estamos tratando que con las nuevas tecnologías pueda ver los entrenamientos. Lo único que ha trastocado ha sido al encargado de los viajes, pero ha habido muy poco cambio", añadió.

Moreno, que celebró que los internacionales hayan llamado "para interesarse" por el asturiano, ve este cambio "fácil". "Su dinámica hace que todos estemos integrados en la toma de decisiones. Voy a hacer once años trabajando con él y para mí dar este paso es un acto de responsabilidad, y si te lo pide Luis hay que hacerlo", explicó sobre su mayor responsabilidad.

"Quiero intentar disfrutar, pero espero que dure poco", confesó. "Creemos que lo que vamos a hacer será muy parecido, pero ni igual porque no somos él ni queremos serlo. Estamos centrados en una responsabilidad que no es sólo la de sustituirle sino la de dirigir a la selección que es de todos", subrayó el catalán.

Además, comparó esta situación a cuando en un equipo se lesiona su 'cerebro'. "El resto sigue jugando y aprieta más. Vamos a dar ese plus para intentar ayudar. No me he planteado dar un paso atrás, hay que ser valiente y afrontarlo y hacerlo lo mejor posible", se sinceró el ayudante del seleccionador, que buscará "otra estrategia para motivar" a los jugadores en las charlas previas a los partidos. "Él me ha dicho que intente ser yo, que sea natural", admitió.