Luis Enrique: "No me preocupa la falta de gol, tengo muy buenos delanteros"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, aseguró que no está preocupado por la "falta de gol" porque tiene "muy buenos delanteros" después de empatar contra Países Bajos (1-1) en un amistoso disputado este miércoles en Ámsterdam.

"Hemos generado ocasiones claras, también el rival, pero de verdad que no me preocupa la falta de gol. Tengo muy buenos delanteros y -además- el gol es obra de todo el equipo, no sólo de los de arriba. Igual pasa cuando defendemos, aunque es evidente que me encantaría que pudiéramos materializar más ocasiones", indicó el asturiano en rueda de prensa.

"Es evidente que tuvimos desajustes durante la presión en la segunda parte, pero esa mitad no estuvo acorde con la primera. Es verdad que hay que reconocer la dificultad de jugar contra Países Bajos porque si no presionábamos bien arriba nos lanzaban balones a De Jong. Luego abren a banda y rematan. Así nos han pillado en algunas y nos ha costado", admitió Luis Enrique.

"Es cierto que a lo largo de un partido pueden ocurrir estas cosas y por eso me ocupan todas estas situaciones. En la primera parte, sin embargo, estuvimos mejor porque han surgido infinidad de pases con Morata. Nos ha dado mucha profundidad y ha generado opciones de gol. Ha sido una buena primera parte", incidió.

Preguntado por el cambio de Sergio Ramos, que jugó los últimos cinco minutos, el seleccionador dijo que no buscaba "el buen rollo". "El buen rollo estará igual en la selección juegue Ramos o no. No lo he hecho por eso, lo he hecho primero para cuidar al jugador que más veces ha sido internacional con España y luego por el calendario que lleva", apuntó.

Además, en el capítulo de nombres propios el de Gijón dijo que Unai Simón ha jugado un partido "sobresaliente", sobre todo por su juego de pies; y lamentó lo sucedido con Gayà, que recibió un fuerte golpe en la cabeza y podría ser sustituido por otro jugador o por un compañero de la Sub-21 y también tuvo palabras para Koke, que volvió a la selección más de dos años después.

"He visto a Koke como he visto a todos sus compañeros en la primera parte, creo que dando al equipo e interpretando muy lo que necesitaba. No ha perdido el balón, ha jugado con criterio y de forma completa. Enfrente teníamos a la mejor Holanda que podíamos ver hoy, sobre todo en el centro del campo y hemos estado bien quitándoles el balón", finalizó.