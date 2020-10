Luis Enrique ofrece este viernes la lista para los partidos ante Portugal, Suiza y Ucrania

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, ofrecerá este viernes la lista de convocados para el amistoso ante Portugal del día 7 de octubre en Lisboa, y los duelos ante Suiza y Ucrania del 10 y el 13, correspondientes a la Liga de Naciones.

El asturiano dará a conocer sus elegidos para estas dos citas a partir de las 11.30 horas a través de los canales oficiales de la RFEF, y no será hasta pasado el mediodía cuando comparezca ante los medios de forma telemática desde la Casa SEAT en Barcelona.

Después de una primera lista a finales de agosto para los partidos ante Alemania y Ucrania donde hubo muchas novedades y una gran renovación con jugadores jóvenes, no se esperan, en principio, tantas para esta segunda para la que el técnico tendrá la sensible baja de Thiago Alcántara, que no podrá acudir tras haber dado positivo por coronavirus.

Esto abre una plaza en el siempre competido centro del campo del combinado nacional y habrá que ver por qué perfil apuesta Luis Enrique, si por algún jugador que ya conoce como Sergio Canales (Betis), que ha empezado a buen nivel la temporada, o Dani Parejo (Villarreal), alguna novedad como el sevillista Joan Jordán, o si abre la puerta a futbolistas del Atlético como Saúl o Koke, después de que no hubiera ningún rojiblanco en la anterior convocatoria.

Por otro lado, en la portería no se esperan sorpresas y todo hace indicar que seguirá contando con el trío David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Unai Simón (Athletic), mientras que en defensa habrá que ver si mantiene la confianza en jugadores como Diego Llorente (Leeds) y Eric García (Manchester City), y se vuelve a llamar a Jordi Alba (FC Barcelona), una vez que ya ha empezado la campaña liguera, aunque lo tiene difícil por el nivel de Gayá (Valencia) y Reguilón (Tottenham).

En la delantera, Luis Enrique podría confiar en los mismos futbolistas de la última vez, liderados por la sensación Ansu Fati (FC Barcelona), y con Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Adama Traoré (Wolverhampton), que se cayeron de la anterior por el coronavirus. Gerard Moreno (Villarreal) e Iago Aspas (Celta) aguardan su oportunidad.

La selección española rendirá visita a Portugal el próximo 7 de octubre en el Estadio José Alvalade de la capital portuguesa, tres días después recibirá a Suiza en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid en la tercera jornada de la Liga de Naciones, y cerrará esta triple ventana internacional visitando a Ucrania en Kiev, también en la competición de selecciones.