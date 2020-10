Luis Enrique: "Prefiero lo que tengo que a un jugador que me marque 30 goles y nos condicione"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional Luis Enrique Martínez, dejó claro que está "encantado" con el equipo que maneja y que no necesita "un jugador que marque 30 goles" y que "condicione" el juego del combinado nacional, e hizo hincapié en el peligro de Suiza, rival este sábado en Madrid y un equipo "muy atrevido".

"Yo prefiero lo que tengo que tener a un jugador de 30 goles y que me condicione la parte defensiva y ofensiva", aseveró Luis Enrique este viernes en la rueda de prensa previa al duelo contra Suiza. "Que la selección genere ocasiones es la obligación que tenemos, y yo estoy encantado con mi equipo y la múltiples posibilidades que me dan mis jugadores", añadió.

El asturiano también dejó claro que "no" tiene aún una columna vertebral. "Los que pudiera decir que lo son a lo mejor en seis meses están con un nivel bajo y hay otros a uno superior. No tengo un once tipo, lo hago en función de lo que veo, aunque luego hay jugadores como el capitán (Sergio Ramos) que están a nivel 'top' y que si siguen así estarán donde han estado los últimos años", apuntó.

En este sentido, no escondió que "puede ser destacable" que todos los que han debutado en esta segunda etapa con él hayan rendido a buen nivel. "No es lo normal, pero es un mérito muy grande del grupo que hay y como se les trata y el trato que se dan entre ellos. Aquí no hay grupos ni 'camarillas'", subrayó.

El de Gijón volvió a tener palabras para Adama Traoré. "Es un caso especial, no trabaja pesas, es verdad, y la genética es evidente que está ahí y el trabajo también, él no lo ha negado", indicó. "Pero es un futbolista que no sólo tiene velocidad y un físico envidiable, tiene habilidad, potencia, fuerza, capacidad para aguantar el balón entre varios, y una persona muy sensata, cabal y madura", afirmó.

Tampoco le puso poner la etiqueta de 'revulsivo' por si el partido estuviese mal. "En principio eso va a depender del objetivo que tengamos, pero no hay táctica para ningún jugador, la táctica es potenciar sus habilidades desde una visión colectiva, aunque luego haya matices. Un perfil como el suyo no es habitual en los equipos", expresó el técnico.

Luis Enrique aseguró que "claro que sí" que Adama puede jugar con un Ansu Fati, al que ve asentado y que sólo "quizá en la primera semana fue todo un excesivo por la tensión pública". "Pero es normal porque sales, marcas y genera situaciones de parecer un veterano", señaló.

"Ya está acostumbrado y ahora debe seguir creciendo como jugador y como persona a través de un entorno favorable. Aquí tenemos claro la idea de como ayudar a los jóvenes, que tienen la habilidad natural para el fútbol y que el objetivo que estén muchos años en la selección. Tienen mucho tiempo por delante, sólo deben tener la humildad y la tranquilidad de querer mejorar día a día", agregó.

"NADIE ES ETERNO"

El seleccionador nacional resaltó que se siente "tranquilo" juegue Busquets o Rodri en el puesto de '5', pero no catalogó de fijo al blaugrana. ¿Qué es ser indiscutible? Si 'Busi' mantiene el nivel de los últimos once años estará en la Euro y será un pilar, si no será el primero que sabe lo que durará lo que dure su rendimiento. Si tiene hueco, será por ser superior al resto. No hay nadie eterno", advirtió.

Para el exjugador, este parón especial con tres partidos le permite "lo mejor", que es jugar, pero también le quita "más tiempo" para entrenar, algo que achaca al calendario. "Pero ya lo sabía cuando acepté ser el seleccionador, estoy encantado y tengo que adaptarme. Me gustaría tener tiempo para todo, pero es irreal en el mundo de un seleccionador y yo lo que tengo que hacer es dar mi mejor versión en el tiempo que tengamos", puntualizó.

De Suiza, avisó de que es una "selección muy peligrosa", en cuyos partidos en la Liga de Naciones, con derrota en Ucrania y empate ante Alemania, "ha merecido bastante más". "Es un equipo muy atrevido en ataque y defensa, muy completo y físico, capaz de ir a los dos área en pocos segundos. Va a ser un partido muy complicado y vamos a tener que dar una muy buena versión", admitió.