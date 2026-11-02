Luis Enrique: "Si no estamos a nuestro máximo nivel, no ganamos al Villarreal"

Luis Enrique Martinez, entrenador del PSG, en un partido de Champions contra el FC Barcelona - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha advertido este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones frente al Villarreal que los triunfos anteriores no tendrán ninguna relevancia sobre el césped de la Estadio de la Cerámica y que su equipo deberá mantener la máxima ambición y exigencia para superar a un rival de gran calidad.

"Si piensas que los resultados anteriores son los que nos van a hacer ganar el partido de mañana, estás completamente equivocado; ganar será imposible si no tienes la ambición, la determinación y la capacidad de correr durante todo el partido. Si no estamos a nuestro máximo nivel, mañana no ganamos", ha afirmado el técnico asturiano al ser preguntado por el momento de su equipo tras haber superado al Manchester City y al Barcelona.

En esta misma línea, el asturiano ha insistido en el peligro del conjunto castellonense. "Nos enfrentamos a un Villarreal fuerte que ha tenido un calendario de partidos muy duro. Tienen un muy buen equipo, con un muy buen entrenador. Mañana vamos a demostrar desde el primer minuto que estamos listos y que tenemos esa ambición para ganar el partido. Los resultados pasados no sirven de nada en lo que respecta a este partido", ha recalcado.

Asimismo, Luis Enrique ha recordado lo sucedido en la edición anterior del torneo continental para evitar cualquier tipo de relajación en la plantilla parisina. "El año pasado empezamos como esta temporada y no terminamos entre los ocho primeros. Esto es la Champions League. Mañana es crucial estar preparado para cualquier escenario, queremos mejorar el rendimiento de la liga del año pasado", ha subrayado.

Respecto al planteamiento táctico y al ambiente que se van a encontrar en tierras valencianas, el técnico ha señalado que el objetivo de su equipo no cambia. "No hemos preparado este partido de forma diferente. Hay puntos importantes que considerar: queremos rendir bien cada vez, da igual el partido o los jugadores que estén jugando", ha explicado.

"Mañana veremos un estadio diferente que encarna la esencia del fútbol y un gran equipo. Va a ser difícil pasar su presión, me gusta tener este tipo de desafíos, así que habrá que estar atento a todo para hacer algo bueno en este partido", ha reiterado.

También ha tenido palabras de elogio hacia el técnico rival, Iñigo Pérez, a quien conoce de su etapa en el Rayo Vallecano. "Es un entrenador joven y preparado, con una idea de juego que me gusta. Cuando ves un equipo que te transmite cosas positivas, detrás hay un gran entrenador. No tengo ninguna duda de que Iñigo va a hacer muy buenos años aquí. Lo importante es seguir tu camino; en la vida hay baches, curvas, subidas y bajadas, uno valora más los momentos malos y seguro que sacará muchas cosas positivas de él", ha comentado.

Por último, Luis Enrique ha restado trascendencia al hecho de haber alcanzado las 127 victorias en el banquillo del club francés. "Cuando pierdes no eres malo y tampoco eres un genio cuando ganas diez partidos consecutivos", ha manifestado, atribuyendo dicho registro a la solidez del grupo, al respaldo de la entidad parisina y al nivel individual y colectivo de sus futbolistas.