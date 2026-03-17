Luis de la Fuente dará este viernes la lista para los amistosos de finales de marzo

Archivo - Luis de la Fuente durante un partido con la selección española - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dará este viernes la lista de convocados para los amistosos de finales de este mes de marzo, con el de Serbia del día 27 como el único hasta ahora confirmado tras la cancelación de la 'Finalissima' con Argentina.

Según informó este martes el combinado nacional, el técnico riojano comparecerá ante los medios de comunicación a partir de las 12.30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y, como es habitual, facilitará antes por las redes sociales sus elegidos para esta ventana internacional, la última antes de dar a conocer sus futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De momento, la actual campeona de Europa sólo ha confirmado uno de los dos partidos que tiene previsto jugar en este parón, marcado por la cancelación de la 'Finalissima' ante Argentina, prevista para el 27 de marzo en Catar y cancelada finalmente por no encontrar un acuerdo para disputarla ante la imposibilidad de hacerlo en Doha por la situación actual en Oriente Próximo.

La selección jugará ahora ese viernes 27 de marzo ante Serbia en el Estadio de la Cerámica de la localidad castellonense de Villarreal (21.00 horas), pero está trabajando en cerrar otro en la semana siguiente que, según las informaciones, podría ser ante Egipto, el rival previsto inicialmente para jugar el 30 también en Catar.