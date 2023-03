Luis de la Fuente: "Estoy convencido de hacer un gran equipo"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol masculino Luis de la Fuente se muestra "convencido de hacer un gran equipo" en su inicio como nuevo responsable de la Absoluta, donde quiere ser "líder" antes que "jefe" y lograr que todos los que acudan "entiendan" el mensaje de "poner al servicio" del grupo la gran cantidad de "talento individual" que poseen.

"Estoy convencido de hacer un gran equipo, un gran bloque, mi palabra clave es equipo. Quiero formar esa unión de tiempos pasados y reflejarla en el futuro con jugadores nuevos que se van a incorporar en este nuevo proyecto", señaló De la Fuente a los medios oficiales del combinado nacional a un día de dar su primera lista.

El de Haro tiene claro cual debe ser su papel en esta etapa. "Creo en el líder, no en el jefe, y quiero ser el líder, pero desde el convencer a los jugadores que son capaces de hacer algo que está a la altura de su nivel y su capacidad futbolística", advierte.

Para el riojano, "hay tanto talento a nivel individual" en el futbolista español que considera que "la garantía del éxito" es lograr ponerlo "al servicio del equipo". "La experiencia me ha demostrado que las grandes competiciones que hemos tenido la suerte de ganar en el pasado, las ganamos como equipo. Mi ocupación es conseguir que todos entiendan claramente ese mensaje y trabajemos todos en la misma dirección", subrayó.

"Soy un defensor de la idea y del modelo de juego de la selección, en la que llevo trabajando diez años. En mi recorrido en la RFEF se ha visto la evolución y una apuesta decidida y segura por ese juego que nos ha hecho fuertes y grandes, pero también quiero dejar pequeños matices, mi toque personal a ese desarrollo", recalcó sobre el estilo que quiere plasmar.

En este sentido, el técnico riojano asegura estar "tranquilo" porque conoce "muy bien a los futbolistas" de los que puede disponer. "Todos o la gran mayoría han estado conmigo y son capaces de desarrollar esta nueva idea de fútbol", apuntó.

Finalmente, Luis de la Fuente no esconde "la emoción añadida" que tendrá el lunes 20 cuando inicie la concentración para los partidos ante Noruega y Escocia. "Estoy deseando esa primera toma de contacto porque también significa el reencuentro con jugadores que desde hace años no he tenido la posibilidad de trabajar con ellos", confesó.