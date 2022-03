Luis García: "Si me necesita el Mallorca vendré nadando"

PALMA DE MALLORCA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exentrenador del Real Mallorca Luis García Plaza afirmó que si el club balear le "necesita" regresará "nadando si hace falta" en la rueda de prensa de despedida del club balear, tras ser destituido por la mala racha de resultados que ha situado al equipo en puestos de descenso de LaLiga Santander.

"En una serie de dibujos animados un amigo le decía al otro: 'Si me necesitas, silba', pues lo mismo digo yo ahora: 'Si algún día me necesitan, vendré nadando si hace falta", dijo en la sala de prensa del Visit Mallorca Estadi el técnico que ascendió al Mallorca a la máxima categoría con récord de puntuación en la historia del club.

Acerca de su destitución, Luis García reconoció que el lunes fue un día "duro", "difícil" y "complicado". "Sentía que perdía un puesto de trabajo, pero no solo eso, sino muchas cosas más, perdía un sitio donde he sido muy feliz, donde he trabajado muy a gusto, donde creo que íbamos cumpliendo los objetivos que nos marcábamos", señaló.

En este sentido, acepta la decisión de su cese, aunque cree que estaba capacitado para "sacar al equipo adelante". "Lo digo con total sinceridad, me veía con fuerzas, a los jugadores les transmitía, a pesar de la mala racha, una ilusión que no perdí nunca, pensaba y pienso que conmigo o con el que venga, lo van a sacar porque creo que hay un vestuario que sabe lo que tiene entre manos", señaló.