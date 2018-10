Luis Suárez: "Decir que jugué con el mejor de la historia va a ser único"

Publicado 24/10/2018 17:30:11 CET

El jugador del FC Barcelona y de la selección uruguaya Luis Suárez ha asegurado que está cumpliendo todos los "sueños" que tenía como futbolista y que para él será "único" poder decir a sus hijos y nietos que jugó al lado de Leo Messi, el "mejor de la historia".

"Estar en el Barcelona, lo que quise, ser campeón de la 'Champions' y Liga, estar con los mejores jugadores alrededor y poder contar a mis hijos y nietos que jugué con el mejor jugador de la historia va a ser algo único para mí", aseguró en 'Universo Valdano' de #Vamos en Movistar+.

Luis Suárez, que acaba de ser padre por tercera vez, cree que podrá hablar de su legado junto a Leo Messi en un futuro, pero en el presente debe afrontar el partido contra el Inter de Milán y el Clásico del domingo en el Camp Nou sin su compañero, lesionado en el brazo.

En una conversación con Jorge Valdano, el uruguayo aseguró haber llegado donde quería y soñaba, sobretodo en cuanto a títulos con el club. "Ya he cumplido todos mis sueños. A nivel de selección he logrado muchas cosas aunque el deseo de todo jugador es ganar un Mundial, y más con Uruguay es ya difícil", señaló a nivel internacional.

Y, en este sentido, recordó el episodio sucedido en el Mundial de 2014 cuando, tras su mordisco al italiano Giorgio Chiellini, fue sancionado con cuatro meses sin poder jugar a fútbol.

"La verdad es que muy doloroso y muy difícil, a pesar de que uno es consciente de que se equivocó, yo lo admití, a uno le cuesta admitir los errores y lo asumí a los días porque no quería ver la realidad", reconoció.

"Lo que más me duele es la forma en la que se me trató, decirme que me tenía que ir del Mundial. No me puedes suspender 9 o 10 partidos, no me puedes suspender cuatro meses, prohibirme entrar en un campo de fútbol, eso es lo que más me dolió", se sinceró.

Además, lo pasó mal a nivel personal y familiar, pero celebra haber dejado atrás ese episodio. "Decir a mis hijos que me iba a trabajar y me iba a correr con un equipo deportivo, era doloroso que mi hija me preguntara por qué no jugaba cuando estaba en el Barça. Situaciones difíciles que las digerí mirando para adelante, pensando que soy un privilegiado de haber revertido todas las situaciones, no sé si otro jugador hubiera revertido las contras que tuve", ahondó.