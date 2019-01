Machín: "Ante el Real Madrid tienes que tener varios planes e intentar no cambiar"

Publicado 18/01/2019 19:35:55 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha asegurado que ante el Real Madrid, al que se enfrentarán este domingo en el Santiago Bernabéu (16.15 horas), siempre debes tener "varios planes" por si falla el primero, y ha afirmado que son dos equipos "parejos" y que prefiere "salir goleado" pensando que va "a poder ganar" que "perder 1-0" e irse "contento" por no haber salido "goleado".

"Creo que tienes que tener varios planes. Primero, debes no intentar cambiar mucho por el hecho de que te enfrentes a cualquier rival, por muy grande que sea. El Real Madrid es uno de los mejor equipos del mundo, pero nosotros tenemos que ir más a potenciar nuestras virtudes que a minimizar las del rival", declaró en rueda de prensa.

Así, para ganar deben intentar "hacer goles", normalmente materializados por "los buenos futbolistas ayudados por su talento". "Debemos jugar intentando aprovechar eso, que puede marcar la diferencia respecto a otros equipos. Si solo nos basamos en el talento y la calidad y no jugamos como equipo no tenemos absolutamente ninguna opción de ganar, no solo ante el Real Madrid, sino ante ningún equipo", afirmó.

"Lo que es evidente es que tenemos capacidad para ganar al Madrid porque ya lo hemos hecho. En Copa también, pero no podemos corroborarlo con hechos. Al Madrid le ganamos de forma justa pero no podemos fijarnos en exceso en ese partido para evitar las confianzas. Lo que tenemos claro es que hoy por hoy el Real Madrid y el Sevilla FC son equipos parejos y lo queremos hacer valer compitiendo de tú a tú", prosiguió.

En otro orden de cosas, el técnico castellano-leonés confesó que le parece "muy llamativo" que el equipo no haya sacado mejores resultados en los grandes campos de Primera en la última década; desde diciembre de 2008 no ganan en el Bernabéu. "Indirectamente te llegan ciertas estadísticas que salen, como que de ciento y pico puntos el Sevilla ha sacado cinco. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención; eso refleja que es muy complicado puntuar y ganar fuera de casa. Pero veo que tenemos todas las opciones de hacerlo y ojalá que esos cinco puntos sean ocho mañana", subrayó.

"Si pensamos en que nos tenemos que conformar con mejorar la imagen de esos partidos en los que salimos goleados, creo que sería una señal de un equipo pequeño. Prefiero salir goleado pensando que voy a poder ganar que no perder 1-0 y venirme contento porque no he salido goleado; eso ni va conmigo ni creo que tenga que ir con el Sevilla", añadió de manera contundente.

En este sentido, recalcó que son conscientes de que se enfrentan "a un muy buen rival", más allá de "las excusas" de si tienen "más o menos bajas". "Todos los equipos tenemos nuestros problemas y bajas, tenemos que optimizar las plantillas que tenemos, y creo que tenemos posibilidades de ganar en cualquier campo, más allá de esas estadísticas", resaltó.

Sobre el estado de forma de su rival, el preparador soriano no cree que llegue "flojo". "Seguro que va a acabar entre los privilegiados de la competición. Está dentro de los puestos 'Champions' y quizás esté más habituado a ser primero o segundo. A día de hoy, están cuartos y nosotros terceros, pero eso no significa que sean más fáciles de ganar. Para ellos eso va a ser un aliciente pero esa es la historia del Real Madrid y nosotros tenemos que seguir siendo un bloque, buscar otra victoria fuera de casa y mañana es el escenario", expuso.

Por otra parte, confirmó que recupera a efectivos como el central danés Simon Kjaer o el defensa Sergio Escudero. "Este tipo de partidos ya sabéis que están marcados en rojo porque gusta jugar a todos. Más allá de la baja por sanción de Roque, el resto, quitando a Gonalons y Nolito, están disponibles y vamos con la garantía de competir para lograr la victoria, que es lo que buscamos", manifestó.

Por último, Machín reconoció que el once podría estar condicionado por el esfuerzo de la Copa. "Lo teníamos que preparar con anterioridad y hay muchas cosas hechas. El entrenador tiene que mirar a medio plazo y corto plazo, pero tenemos que ir partido a partido y poner toda la energía en este primero en el que nos van a exigir muchísimo. A partir de ahí valoraremos todo y gestionaremos todos los recursos", concluyó.