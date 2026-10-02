Madrid CFF y Athletic Club se cruzan en busca de aprovechar el Clásico de la Liga F Moeve

Archivo - Marina Rivas durante un partido del Madrid CFF - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Madrid CFF y el Athletic Club se cruzarán este fin de semana en la pelea por la tercera plaza de la Liga F Moeve 2026-2027, con la SD Eibar también al acecho, en uno de los partidos más destacados de la sexta jornada del campeonato, marcada por el Clásico del domingo en el Spotify Camp Nou.

El equipo madrileño suma 12 puntos y aventaja en dos al vizcaíno, que pretende asaltar el Fernado Torres para superar a su rival y colocarse en la última plaza que da acceso a la fase previa de la próxima Liga de Campeones. El Madrid CFF, a un punto de la segunda posición del Real Madrid, ha ganado sus tres partidos como local y pretenderá alargar su racha ante un Athletic Club, reforzado tras su victoria de la anterior jornada ante el Atlético de Madrid y con su técnico Víctor Martín, midiéndose a otro de sus exequipos y en el que pasó muchos años.

También con diez puntos como las 'leonas' está una SD Eibar que podría aprovechar este choque para seguir escalando en la tabla para lo que necesita principalmente ganar en su visita a un Granada CF un tanto irregular. Ambos afrontan el duelo animados tras sus victorias de la pasada jornada a domicilio ante el Sevilla FC y el FC Badalona Women, respectivamente.

Precisamente, estos dos equipos se enfrentarán separados por un puntos en el Estadio Jesús Navas, mientras que el Atlético de Madrid visita algo acuciado al Deportivo ABANCA, siempre muy competitivo en Riazor, en busca de no sumar su cuarta derrota como visitante y no descolgarse más de los puestos Champions.

Además, el RCD Espanyol y el Deportivo Alavés, y el Costa Adeje Tenerife y el Logroño United librarán sendos duelos en busca de puntos que le alejen de la zona de descenso que ocupan los dos únicos equipos que aún no han ganado, el Valencia CF, colista con 0 puntos, y la Real Sociedad, que suma dos, y que podrían estrenarse esta temporada ya que se cruzan en el Antonio Puchades.