Un mago 'culer' celebra la Liga del Barça con un truco de cartas en redes sociales - COMSALUD

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El mago catalán Alexander Main ha celebrado la conquista del título de LaLiga EA Sports por parte del FC Barcelona con un juego de cartas inspirado en los colores blaugranas y difundido a través de sus redes sociales.

El ilusionista, vinculado al entorno del club catalán desde hace varias temporadas y reconocido aficionado 'culer', realizó el número para felicitar al equipo entrenado por Hansi Flick tras proclamarse campeón de Liga.

"El equipo de Hansi Flick ha ganado de forma incontestable el campeonato liguero, con un fútbol que tiene en común con la magia convertir lo imposible en algo real ante los ojos del público", señaló Main, según explicó en un comunicado.

El mago aseguró además que el juego desplegado por el Barça esta temporada ha sido "mágico", destacando la "ilusión, intensidad y capacidad para sorprender" del conjunto blaugrana en cada partido.

"Han tenido una conexión muy especial en el campo y que recuerda a la que se vive en un espectáculo de magia, donde la emoción y el asombro también son protagonistas", añadió el ilusionista.

Alexander Main ha realizado más de una veintena de exhibiciones en el palco VIP del club blaugrana y acaba de cerrar la temporada de su espectáculo 'La Magia Existe', una propuesta que mezcla magia visual, improvisación, narrativa y comedia con participación activa del público.

Según el comunicado, el espectáculo fue nominado a Mejor Espectáculo de Magia en Barcelona y también se ha representado en espacios como la Sala Houdini. Además, el mago ha colaborado con entidades y compañías como Starlite Festival, Honda, Bosch y Amazon.