Mahou y LaLiga presentan con Julián Álvarez y Marcelo su nueva campaña 'Cinco de Cinco'. - MAHOU

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mahou Cinco Estrellas presenta junto a LaLiga su nueva campaña 'Cinco de Cinco', protagonizada por Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, y Marcelo Vieira, ex jugador del Real Madrid y embajador de LaLiga, un spot que se estrenó el pasado 28 de febrero y que presenta una nueva imagen de marca.

Según un comunicado, 'Cinco de Cinco' nace de "la excelencia y la determinación por ganar y hacer grandes cosas". "La actitud de quienes no se conforman, de quienes compiten para ganar y de quienes demuestran sin tapujos que están hechos para estar entre los mejores", resaltó la marca cervecera.

El concepto se articula en torno a cinco pilares --ambición, talento, legado, equipo y pasión--. Tanto Álvarez como Marcelo han participado en esta iniciativa y han compartido diversas reflexiones sobre los principios que definen el 'Cinco de Cinco'.

Álvarez explicó que es "alguien que nunca se rinde, que siempre quiere mejorar y que deja una marca en el camino por todo lo que hizo", y cree que Antoine Griezmann cumple "con todos estos requisitos". "Si el conjunto funciona bien, tenemos más oportunidades de hacer las cosas mejor y los resultados llegan más fácil. Nuestro trabajo y nuestra pasión es el fútbol, pero también somos personas y tenemos que crecer en ambos ámbitos", agregó.

Por su parte, Marcelo destacó la relación entre ambición y legado. "Me identifico con la ambición y con el legado. Durante toda mi carrera he intentado dejar algo para la gente que quiere ser futbolista o que ama el deporte. Y para poder dejar un legado, primero tienes que tener ambición", expresó.

"Ser un jugador 'Cinco de Cinco' es alguien que no desiste. Aunque haya problemas en la parte deportiva o en la vida, si quieres algo tienes que seguir luchando. Jugadores como Vinícius o Mbappé, representan esta actitud", zanjó.