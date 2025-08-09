El Mallorca obtiene la cesión de Mateo Joseph hasta final de temporada

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Mateo Joseph Fernández-Regatillo, de 21 años, se ha convertido este sábado en nuevo futbolista del RCD Mallorca en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2025/26, aterrizando en el club balear procedente del Leeds United.

"En esta pasada temporada, el joven futbolista jugó 41 partidos, en los que marcó tres goles y repartió cuatro asistencias. Además, viene de disputar la Eurocopa sub-21 con la selección española, con la que ha anotado ocho tantos en los 13 partidos en los que ha sido internacional", resumió el Mallorca en su página web.

"Es de la misma generación que Pablo Torre y ambos coincidieron en las categorías inferiores del Racing de Santander y en el combinado nacional. El nuevo jugador del RCD Mallorca se formó también en el RCD Espanyol", subrayó el comunicado oficial mallorquín.

El propio Mateo Joseph, en su primera entrevista con los medios del Mallorca, dijo sentirse "muy contento, ilusionado y con ganas de empezar a entrenar, de jugar, de conocer a los compañeros y de ver qué tal es todo".

"Con mi agente, nos comunican que existe la posibilidad de venir aquí y la verdad es que fue una ilusión increíble. Nos presentaron el proyecto y todo, y este es un sitio ideal para seguir creciendo, para intentar ayudar al equipo y para seguir mejorando", recordó sobre cómo se había fraguado su fichaje por el conjunto bermellón.

Luego Mateo Joseph describió su vínculo con Pablo Torre. "Ya solía hablar habitualmente y cuando salió esta opción se lo dije. Desde ese momento él también me explicó todo y en parte gracias a él estoy aquí. Tengo una relación muy especial con él y también estoy con ganas de conocer a los demás compañeros", comentó al respecto.

Por último, el del Leeds mandó un mensaje a su afición temporal en tierras baleares. "Espero que podamos crecer todos, ayudar lo máximo posible. Partido a partido hay que ver cómo vamos y ojalá que haya muchos éxitos", concluyó en sus declaraciones.