Mamadou Sarr llega cedido a la Real Sociedad

Archivo - El central senegalés Mamadou Sarr (izquierda) disputando un encuentro contra el Paris Saint-Germain en su etapa en el Estrasburgo. - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central senegalés Mamadou Sarr jugará cedido en la Real Sociedad durante esta temporada 2026-27, tras el acuerdo alcanzado entre el club donostiarra y el Chelsea FC inglés, según ha comunicado este viernes la entidad 'txuri-urdin'.

Sarr, de 20 años, reforzará la zaga del conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo con su "imponente físico y visión de juego" con el objetivo de dar un "valor diferencial" a la plantilla, recalcó el conjunto donostiarra.

El joven futbolista disputó 46 encuentros con el Racing de Estrasburgo francés en sus dos etapas como cedido, además de participar en siete partidos con el Chelsea. También fue internacional con la selección senegalesa, con la que estuvo en la pasada Copa de África y en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.