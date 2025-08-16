El Manchester City responde al intenso arranque liguero del Liverpool

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha ganado este sábado por 0-4 al Wolverhampton Wanderers en la jornada 1, con doblete incluido de Erling Haaland, para responder al intenso arranque del Liverpool FC en esta Premier League 2025/26, mientras que el Newcastle United ha empatado a cero en su visita al Aston Villa y sin contar con el rebelde Alexander Isak.

Precisamente el duelo entre 'villanos' y 'urracas' en Birmingham alzó el telón sabatino, con dominio generalizado para unos visitantes que echaron de menos al delantero sueco. Mientras si se concreta o no el adiós de Isak, el Newcastle mostró la misma pólvora mojada que una semana antes había mostrado ante el Atlético de Madrid en un amistoso.

Ni siquiera con un jugador más desde el minuto 66 en adelante, por la expulsión de Ezri Konsa con roja directa, pudieron las 'urracas' ganar a un Aston Villa que llegaba a esta cita con muchos encuentros amistosos de pretemporada en su mochila. El otro empate de este sábado se vio en el Brighton & Hove Albion vs Fulham, con 1-1.

Además, el Tottenham Hotspur se lamió las heridas de haber perdido recientemente la Supercopa de Europa en la tanda de penaltis contra el Paris Saint-Germain; y lo hizo venciendo por 3-0 al Burnley con doblete de Richarlison y un gol de Brennan Johnson. Por otra parte, el mismo resultado obtuvo el Sunderland frente al West Ham United.

Y para zanjar la tanda sabatina en la Liga inglesa, en el Molineux Stadium abrió el marcador Haaland sobrepasada la media hora, remachando un pase raso de Rico Lewis tras una buena triangulación en ataque. Tres minutos más tarde, Tijjani Reijnders marcó el 0-2 con un zurdazo cruzado en un contragolpe que había nacido de un robo de pelota de Oscar Bobb.

Haaland hizo el 0-3 en el 61' con un potente zurdazo raso, a pase de Reijnders, y Rayan Cherki metió el cuarto tanto visitante en el 81' con un derechazo desde fuera del área y también raso, ajustado al palo. Este amplio triunfo puso a los 'citizens' líderes provisionales, contestando a la victoria del Liverpool contra el Bournemouth por 4-2 en la víspera.

--PROGRAMA Y RESULTADOS DE LA JORNADA 1 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Viernes.

Liverpool - Bournemouth 4-2.

-Sábado.

Aston Villa - Newcastle 0-0.

Brighton - Fulham 1-1.

Sunderland - West Ham 3-0.

Tottenham - Burnley 3-0.

Wolverhampton - Manchester City 0-4.

-Domingo.

Chelsea - Crystal Palace.

Nottingham Forest - Brentford.

Manchester United - Arsenal.

-Lunes.

Leeds - Everton.