El Manchester City ya se pone colíder de la Premier League

Rayan Cherki, en un partido con el Manchester City. - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha ganado este miércoles por 0-1 en su visita al Burnley FC durante la jornada 34 de la Premier League, culminando su caza al Arsenal FC y poniéndose colíder, mientras que el Leeds United salvó en los instantes finales un empate (2-2) de su visita al AFC Bournemouth.

En Turf Moor, el equipo visitante avisó pronto con un disparo de Rayan Cherki y en el 5' se adelantó en el marcador; los pupilos de Pep Guardiola sacaron el balón desde atrás con calidad y Jérémy Doku metió un pase raso en profundidad para el esprint de un Erling Haaland que, nada más pisar área, picó el balón con un toque que superó al portero.

Minuto y medio después tuvo Haaland otra ocasión, pero su zurdazo se fue por encima del larguero. El dominio del City se plasmó en otro tiro de Cherki en el minuto 19, taponado por la zaga de un Burnley flojo. No en vano, Nico O'Reilly merodeó el 0-2, primero con un cabezazo al saque de un córner y luego con un zurdazo alto desde el balcón del área.

Tras el descanso, Haaland mandó al palo un derechazo raso y cruzado, y tampoco acertaron Savinho en el 70' con su remate ni Nico González en el 86' con otro derechazo raso que merodeó el poste. Al equipo visitante le faltaba pólvora, pues ocasiones tuvo en el tiempo añadido, primero con una semivolea de Haaland y luego con un fallo clamoroso de O'Reilly.

Pese a esa incertidumbre por la estrecha ventaja y las oportunidades al limbo, los 'citizens' terminaron venciendo por la mínima y alcanzaron al Arsenal en la cumbre de la tabla clasificatoria con 70 puntos y +37 ambos en su diferencia de goles general. En cambio, el Burnley se quedó penúltimo con 20 puntos y consumó de forma matemática su descenso.

De la zona baja se alejó un poco el Leeds (40 pts.) gracias a un gol de Sean Longstaff en el largo tiempo añadido durante la segunda mitad. Eso y un autogol de James Hill privaron del triunfo a un Bournemouth que con 49 puntos cedió terreno en su lucha por meterse en puestos europeos.