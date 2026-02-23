El Manchester supera al Everton y regresa a 'zona Champions'

Benjamin Sesko celebra su gol en el Everton-Manchester United en Hill Dickinson Stadium - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United, con un solitario gol de Benjamin Sesko, ha superado este lunes al Everton a domicilio (0-1) en el último partido de la vigésima séptima jornada de la Premier League, un resultado que permite a los 'red devils' retornar a la cuarta posición y, por tanto, a la zona de acceso a la Liga de Campeones.

El delantero esloveno, que ingresó en el terreno de juego del Hill Dickinson Stadium en el minuto 58 sustituyendo a Amad Diallo, apareció libre de marca en el 71 para aprovechar un balón de Bryan Mbeumo y enviarlo al fondo de las mallas con un remate ajustado.

Con este triunfo, los de Michael Carrick dejan atrás el empate ante el West Ham -que cortó una racha de cuatro victorias seguidas- y alcanzan los 48 puntos, tres más que el Chelsea. Por su parte, el Everton encaja su segunda derrota consecutiva y se queda con 37 unidades, a ocho de la última plaza de acceso a competición europea, la de los 'blues'.