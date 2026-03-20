El Manchester United no negociará con el FC Barcelona el precio de Marcus Rashford

El jugador del FC Barcelona Marcus Rashford - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

LONDRES (REINO UNIDO), 20 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

Según ha podido saber la Press Association, el Manchester United no tiene intención de renegociar con el Barcelona el traspaso definitivo de Marcus Rashford, ahora cedido en el club blaugrana y con una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros.

El jugador de 28 años pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa y, tras pasar el verano en el equipo reserva de los 'Red Devils', se incorporó al campeón de LaLiga EA Sports para esta temporada 2025/26.

El contrato de cesión de Rashford, de una temporada de duración, incluye una opción de compra por un importe que, según se informa, asciende a 30 millones de euros (34,5 millones de dólares).

Se dice que el Barça está interesado en hacer permanente el traspaso al Camp Nou, pero también espera negociar las condiciones, algo que, según fuentes del United, el club no tiene intención de hacer por el momento.

Rashford ha marcado 10 goles en 38 partidos en todas las competiciones con el líder de la liga española. El contrato del internacional inglés con el Manchester United, el club de su infancia y en el que se formó, se extiende hasta 2028.