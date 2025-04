Manolo González y el 'caso Aguado': "No soy el portavoz del club, mi trabajo es puramente deportivo"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, evitó este viernes pronunciarse sobre la investigación de un juzgado de Barcelona al futbolista 'perico' Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual hacia una trabajadora del club, defendiendo que "no" es "el portavoz" de la entidad y que su trabajo "es puramente deportivo".

"Desde la posición que tengo como entrenador, no responderé a ningún tipo de pregunta sobre el tema de Aguado. No soy el portavoz del club para estas situaciones y mi trabajo es puramente deportivo", arrancó el técnico la rueda de prensa previa al RC Celta-RCD Espanyol de este sábado en Balaídos.

Un juzgado de Barcelona está investigando a Álvaro Aguado, futbolista del conjunto 'perico', por una presunta agresión sexual hacia una trabajadora del club, según confirmaron este martes a Europa Press fuentes conocedoras.

La presunta agresión se produjo durante una fiesta privada que los jugadores celebraron el 23 de junio del año pasado en una discoteca de Barcelona para celebrar el ascenso a Primera División, según avanzó 'El País'. En declaraciones a Europa Press, fuentes del Espanyol pidieron que se respete la presunción de inocencia del jugador, que está citado para declarar en calidad de investigado el próximo mayo.

Ante estos hechos, Manolo González insistió en que "no" es "el portavoz del club para estas situaciones". "Mi trabajo es puramente deportivo. No es el día ni el momento de responder a nada de esto, y no es mi trabajo tampoco", reiteró el preparador 'perico' ante los medios.

El técnico sí avanzó que Aguado irá convocado con el equipo para visitar al RC Celta, ya que, "en principio, el único jugador que no viajará es Brian Oliván, por una lesión que continúa teniendo el sóleo". "El resto de jugadores están en condiciones de viajar a Vigo", explicó.