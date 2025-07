Manolo González, tras su renovación: "Ojalá pueda estar muchos años en el Espanyol"

Archivo - Manolo Gonzalez, head coach of RCD Espanyol, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RCD Espanyol at Santiago Bernabeu stadium on September 21, 2024, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, renovado este martes hasta 2027 si consigue esta temporada la permanencia en Primera División, ha asegurado que "ojalá" pueda estar "muchos años" en el club blanquiazul, aunque en el mundo del fútbol sea "imposible", a su juicio, estar muchos años en un mismo banquillo y ha añadido que lo que quiere es seguir dando "pasos adelante" con el equipo.

"Ojalá, y de verdad lo deseo, ya sé que en el mundo del fútbol es imposible estar muchos años en un mismo sitio y más en el puesto de entrenador, pero ojalá pueda estar muchos años en el Espanyol. Y si no, el día que me tenga que ir, que la gente tenga un buen recuerdo de Manolo González, como una persona que se dejó la piel por su club, que fue honesta y trabajadora", ha declarado el técnico gallego a los medios del club tras su renovación.

Manolo ha afirmado estar "muy feliz" por ampliar un año más su contrato con el club blanquiazul tras haber conseguido el objetivo la temporada pasada. "Muy feliz de estar en el Espanyol. Ya lo dije el primer día: si te toca el Espanyol, todo lo demás queda en segundo plano", manifestó el técnico, que llegó al club 'perico' en 2023 para entrenar al filial.

Una llegada que ha definido como "un salto sin red" dada la presión que tenía por lograr los objetivos. "Me llegó de una manera desagradable por la despedida de dos compañeros, pero al final creo que he aprovechado la oportunidad. Era un salto sin red porque no podía fallar ni a la hora de ascender ni a la hora de mantener al equipo en Primera y por suerte lo hemos podido sacar adelante", aseguró.

"Vine para entrenar al filial, rechacé ofertas importantes por venir al Espanyol y no me habría arrepentido de estar en el filial ahora ni, obviamente, con todo lo que ha pasado después, mucho menos. Al final, las cosas se ganan con objetivos, y si el único objetivo es mantenernos en Primera, estaremos otro año en casa e intentando que el Espanyol siga dando pasos adelante para mejorar", explicó.

El entrenador gallego será el encargado de liderar una temporada ilusionante para la afición blanquiazul, aunque el técnico insiste en que el objetivo primordial es conseguir la permanencia "lo antes posible" y así sufrir menos que el curso pasado. "Lo que queremos es mejorar, lograr la permanencia lo antes posible. Si puede ser en la jornada 30, mejor, para no sufrir tanto", reveló.

"Al final, si en la jornada 30 estás salvado, significa que puedes luchar por metas mayores. De todos modos, creo que lo primordial es salvarse porque eso dará estabilidad al club durante tres temporadas, mantenerse en Primera para crecer más. Y si podemos mejorar la clasificación del año pasado y que el equipo dé también un paso adelante a nivel de juego con balón, también lo queremos y queremos mejorar día a día y ser mejores", aseguró.

El Espanyol logró la permanencia la pasada temporada tras vencer a Las Palmas (2-0) en la última jornada, un encuentro en el que el técnico 'perico' estaba "convencido" de que no iban a fallar. "El día de Las Palmas estaba convencido de que no fallaríamos. Hubo momentos del partido que sí lo pasamos mal, no nos encontramos con balón, no estuvimos cómodos", explicó.

"Al final juegas con un equipo que no tiene presión, que es verdad que no tiene ese riesgo de ganar o perder puntos, pero ellos juegan tranquilos y tú juegas con una presión muy grande porque no es lo mismo jugar por ser campeón de Liga que por bajar a Segunda otra vez. Y sí que nos afectó un poco la presión ese día, por suerte acabó bien, pero es algo de lo que aprendes para otra ocasión", destacó.

De cara a lograr esta permanencia en Primera División, Manolo explica que la "estabilidad" fue un elemento clave por conseguirla. "Al final la estabilidad, como tenemos todos en nuestra vida personal, si tienes estabilidad te ayuda, pues en el campo es un poco lo mismo. Simplificamos, no sé si es el valor de simplificar, quizás fue no tocar demasiadas cosas cada semana, sino dar una idea determinada", reveló.

Finalmente, Manolo ha confesado que el "mejor momento" son los partidos en casa y más cuando consigues ganar a rivales como el Real Madrid, al que vencieron (1-0) la temporada pasada en el RCDE Stadium. "Disfruto mucho en casa; el mejor momento en casa es cuando sale el equipo y escuchamos el himno del Espanyol, es el mejor momento de los partidos, cuando ves el estadio lleno", confesó.

"Eso es algo que, el día que ya no esté, me llevaré para toda la vida. Eso ya nadie me lo puede quitar, ni en los mejores sueños pensaba que viviría algo así, y para mí es lo más emocionante. Y cuando ganas el partido contra el Madrid, la gente en el estadio, por ejemplo, con el himno de tu equipo, es impresionante. Y ahora, ojalá este año lo podamos vivir mucho más y disfrutarlo aún más, si es posible", finalizó.