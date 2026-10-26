Mapfre prevé seguir dando el nombre a la Copa del Rey de fútbol hasta "al menos" 2030. - ÁNGEL MARTÍNEZ/RFEF

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Mapfre tiene previsión de seguir dando el nombre a la Copa del Rey de fútbol, cuyo patrocinio concluye en esta temporada 2026-27, hasta "al menos" 2030 y activará la campaña 'La Copa de Todos' en pequeñas localidades de toda España con la exposición del trofeo, concursos y regalo de entradas para las eliminatorias y la final en La Cartuja, y un programa especial de televisión.

Así lo anunció en una entrevista a Europa Press, el director de Marketing y Comunicación de Mapfre España, Fernando Garrido, quien subrayó la apuesta por el fútbol y la Copa del Rey dentro de la estrategia de patrocinios por ser un activo estratégico con la aseguradora busca reforzar su presencia local, generar emoción y conectar de manera directa con la sociedad.

Fernando Garrido explicó que, tras 17 años de patrocinio en el tenis, Mapfre necesitaba una evolución. "La compañía no tiene nada que ver con la de hace 20 años, y una de las cosas que vimos es que le faltaba emoción. Y el fútbol es el deporte que, de verdad, levanta pasiones", esgrimió.

En lugar de optar por la Primera y Segunda División -un entorno "muy mercantilizado y saturado de patrocinadores"-, la compañía identificó una oportunidad en las competiciones organizadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Buscamos qué otros activos había disponibles en ese mundo del fútbol y nos encontramos con una joya, que es la joya de la Corona, que es la Copa del Rey. E igual que en el tenis habíamos estado en el masculino y en el femenino, en el fútbol queríamos la Copa del Rey masculina y la femenina", señaló.

La capilaridad de la competición y la participación de equipos de toda la geografía nacional y de distintos niveles encajaban con los valores corporativos de la aseguradora. "Es una competición donde participan equipos de toda la geografía nacional y de todos los niveles. A los equipos de Primera División se les hace jugar fuera las primeras eliminatorias y ofrecía una capilaridad que para nosotros era maravillosa", justificó Fernando Garrido.

Mapfre fue la primera marca comercial en convertirse en el 'title sponsor' del torneo, estableciendo un paralelismo conceptual con su histórico patrocinio en la Copa del Rey de vela. "Negociamos hasta alcanzar algo que parecía al principio ciencia ficción, que era poner el nombre a la Copa del Rey. Para nosotros el poder asociarnos a una competición los primeros también era algo que era emocionante", afirmó Garrido.

El acuerdo actual abarca hasta esta temporada 2026-27, pero la voluntad explícita de la aseguradora pasa por prolongar esta alianza con la RFEF otras tres temporadas más. "Tenemos el patrocinio de la selección hasta el Mundial de 2030. Entonces, lo que queremos como mínimo es garantizar que la Copa del Rey va a ser Copa del Rey Mapfre por lo menos hasta 2030", aseguró el portavoz de la compañía.

LA 'COPA DE TODOS'

Para activar el patrocinio y acercar la competición a los aficionados de todo el país, la aseguradora ha puesto en marcha la iniciativa 'La Copa de Todos' a través de su red de sucursales. La acción consiste en llevar la Copa del Rey a pequeñas localidades como Antequera, Don Benito, El Barraco o Jerez de la Frontera, cuyos equipos participan en el torneo, para que los seguidores locales puedan fotografiarse con la copa.

De forma paralela a la exhibición del trofeo, la aseguradora sorteará entradas entre sus clientes en esos municipios y organizará concursos a través de sus redes sociales para asistir a las eliminatorias y a la final en el estadio de La Cartuja de Sevilla a finales del próximo abril.

Sobre el impacto de esta competición en los municipios más pequeños, Garrido ha recordado que todos los años hay un 'matagigantes' que da la campanada al eliminar a alguno de los 'grandes'. "Esas cosas también son muy Mapfre, poder ver a los pequeños compitiendo con los grandes con esa ilusión", apuntó.

Para las fases decisivas de la Copa, Mapfre lanzará, según adelantó Fernando Garrido, un programa de televisión que trasladará las retransmisiones deportivas directamente a los pueblos en los que van a disputarse las eliminatorias. "Y estamos preparando también algo específico para la final", desveló el responsable de Marketing y Comunicación de la aseguradora.

Desde el punto de vista del retorno, la compañía calificó de muy positivos los resultados económicos e intangibles obtenidos hasta la fecha, favorecidos por hitos como la final disputada entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el primer año del patrocinio. "El retorno se ha multiplicado por 'N' en relación con otros patrocinios que veníamos haciendo", aseguró.

El objetivo fijado para las próximas etapas consiste en lograr que el propio entorno del fútbol comunique activamente los productos de la aseguradora, tal y como ya ha comenzado a articularse en campañas publicitarias de salud con la participación de los internacionales de la selección española. "Mapfre no tiene colores. Y el mundo del fútbol no debería tener colores. Queremos que en una sociedad tan crispada, el fútbol siga manteniendo los valores tradicionales del deporte", concluyó Garrido.