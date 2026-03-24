Marc Cucurella: "La ilusión de jugar un Mundial es algo único"

1072315.1.260.149.20260324133623 Marc Cucurella, durante un entrenamiento de la selección española previo al amistoso contra Serbia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español y lateral izquierdo del Chelsea Marc Cucurella ha asegurado este martes que la posibilidad de disputar un Mundial, el de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, con la selección es "algo único" pese a la carga de partidos acumulada en las últimas temporadas y confía en que el equipo pueda llegar en las mejores condiciones a la cita de este verano.

"Estamos jugando muchos partidos, llevamos algunos jugadores dos veranos sin parar y con este serían tres. A veces pasa factura, pero la ilusión de jugar un Mundial es algo único. Para mí sería el primero, con eso se olvida todo", declaró el futbolista durante un acto de presentación del nuevo patrocinio de la selección española con ElPozo.

Cucurella explicó que el objetivo del grupo es poder llegar a la gran cita con todos los jugadores disponibles y en el mejor estado posible tras una temporada exigente.

"Intentaremos llegar lo mejor posible, queda mucho y estamos a tiempo de recuperar piezas importantes que nos faltan y ojalá llegar con la máxima energía y todos los jugadores", señaló.

Por otro lado, el defensa se refirió a la cancelación de la 'Finalissima' entre España y Argentina, prevista inicialmente como duelo entre los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, y reconoció que dentro del vestuario existía ilusión por ese enfrentamiento.

"Teníamos muchas ganas, se comentaba mucho. Por 'x' factores no se ha podido disfrutar y ojalá nos los encontremos en el Mundial, que será un gran partido. Pero es broma", dijo entre risas sobre los comentarios de su compañero argentino en el Chelsea Enzo Fernández acerca del supuesto miedo del lateral español a medirse con la 'Albiceleste'.