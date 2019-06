Marcelino: "La dificultad nos hizo más fuertes"

Publicado 03/06/2019 18:23:07 CET

"El Valencia ha sido los dos últimos años el campeón de 'la otra Liga'"

BARCELONA, 3 Jun.

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado que la dificultad que han pasado durante una temporada del Centenario que se ha cerrado con una cuarta posición en LaLiga Santander y con el título de la Copa del Rey les sirvió para ser "más fuertes" y para poder alcanzar esos éxitos, como el título honorífico de ser el campeón de "'la otra Liga'".

"La temporada fue complicada, pero creo que fuimos capaces de convivir con eso durante meses y aprender. La dificultad nos hizo más fuertes. Ahí lo fácil era desunirse, dividirse, culpar al entrenador. Pero el equipo no se desunió", celebró en una entrevista a 'Goal' recogida por Europa Press.

Marcelino celebró que el club, y sobre todo el director general, Mateu Alemany, apostaran por él y le dieron el tiempo necesario para reconducir una situación que no fue buena al inicio de la temporada, con la eliminación en la fase de grupos de la 'Champions' y en media tabla de LaLiga, con serios problemas ofensivos.

"Mateu apostó por mí fuerte como entrenador. Y después lo que es evidente es que en la dificultad fue la persona que más apostó porque este proyecto no se cortase. Creyó en mí como persona y como entrenador, creyó en el cuerpo técnico, veía cómo trabajábamos, manejaba estadísticas de los partidos y sin el apoyo de Mateu seguramente no estaría aquí sentado y con esta Copa del Rey", aseguró.

Una vez encontraron el camino al gol, el equipo empezó a subir posiciones en LaLiga, hasta terminar cuarto y con el billete para la próxima 'Champions'. Eso sí, necesita algo más para poder meterse en LaLiga de FC Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid.

"Cuando logras durante uno o dos años tener 40 puntos en las dos vueltas, coges más nivel. Es una cuestión de regularidad. Es muy difícil. Para nosotros lo importante es que nuestras últimas tres experiencias es ser cuartos. Campeones de 'la otra Liga'. Imagina, sumando 23 puntos en la primera vuelta hemos logrado entrar en la 'Champions'", celebró.

Por ello cree que sería "precioso" para la Liga que las distancias se acortaran. "Ojalá sea así, porque el Barcelona y el Madrid son dos monstruos. El Atleti con el fruto de su magnífico trabajo estos años se está alejando del resto, quedando una Liga para los 17 clubes restantes. Afortunadamente, el Valencia estos dos años ha sido el campeón de 'la otra Liga'", comentó.

Por otro lado, en cuanto a que la Copa del Rey y el buen final de Liga pueda poner a sus mejores jugadores en el mercado, comentó que deben estar preparados para ello para luego poder crecer. Vender antes de comprar. "Tenemos que potenciar la plantilla. Los equipos crecen cuando además de ganar, son reflexivos e inteligentes para seguir creciendo. Primero, agradecimiento inmenso a esta plantilla. Y después, habrá que tomar decisiones. Hablaremos todas las partes y decidiremos. En esa fase estamos", señaló.

No obstante, fue tajante ante la posible salida de Rodrigo. "No va a dejar el Valencia porque eso no está dentro de su cabeza. Pero como todo jugador de esa edad y trayectoria, si llega una gran oferta, una buena para las dos partes, el entrenador tiene que aceptarlo. He procurado tener una parte de opinión importante en el capítulo de altas, pero en el apartado de ventas, los entrenadores no podemos formar parte de esa parcela", reconoció.

Sobre la final de la Copa del Rey, desveló que antes del partido les dijo a sus jugadores que disfrutaran. "A los jugadores les dije antes del partido que teníamos que disfrutar. Nos conocemos hace dos años y teníamos que mejorar nuestro nivel de activación en los partidos importantes", reconoció.

"Teníamos quizá un exceso de obligación demasiado alto y eso nos llevaba a generarnos unas obligaciones que no nos dejaban desarrollar nuestra fuerza en favor de una idea colectiva. La idea fue decirles a los chicos que tenían que disfrutar y ser ellos mismos. Si nosotros disfrutábamos, saldría bien. Y salió bien. Jugaron convencidos de que podían ganar al Barça", celebró.

Y con el título para cerrar el año del centenario, lograron entrar en la historia del club. "Cuando acabé de atender a los medios, me fui a la ducha y ahí pensé, lo hemos logrado. Ahí pensé sobre lo que el Valencia había conseguido. Y encima en el año del Centenario. Y cuando vivimos los actos, veía que salían los jugadores, la gente decía "campeones" y eso te pone la piel de gallina. Pensé 'ojalá nos toque a nosotros estar en la historia del Valencia' y mira, ya estamos ahí", aportó.