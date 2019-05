Marcelino: "Ganar una Copa al Barça tiene un valor añadido"

Publicado 26/05/2019 0:51:46 CET

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha celebrado el título de la Copa del Rey ganado este sábado frente al FC Barcelona en Sevilla y ha asegurado que tiene un "valor añadido" haberle quitado la corona al 'rey de copas', pues los culés lideran el palmarés de la competición y buscaban su quinto título consecutivo, y ha puntuado con "matrícula de honor" la temporada del centenario valencianista.

"Ganar una Copa del Rey y ganarla al Barça tiene un valor añadido. Era el campeón de las últimas cuatro ediciones, cinco de seis y creo que en ocho de diez o algo así, y en esto llegó el Valencia y gracias a sus futbolistas logró ganar y de forma merecida. Siento una felicidad inmensa, indescriptible, recuerdo a mucha gente y en especial a estos futbolistas que nos han hecho disfrutar y ganar", dijo en rueda de prensa.

"No sabes cuándo va a llegar este día. Si me preguntas en diciembre o enero, no era el día esperado hoy. Pero tuvimos confianza en nuestro trabajo, nos ha coincidido una plantilla de excelentes personas y profesionales, y en un campo lleno, una situación maravillosa, solo los que hemos tenido la suerte de vivirlo podemos hablar de ello, hemos logrado la victoria", celebró.

Marcelino reconoció en la previa que soñaba con ganar el título y ahora que lo ha logrado matizó que no soñó "cómo". "Sueñas con ganar, pero no cómo. Dije que ya que estábamos aquí podíamos ganar, competimos muy bien en los dos partidos de Liga. Y ser cuartos (en LaLiga) nos dio un punto extra anímico, los jugadores creían que se podía ganar", apuntó.

De todos modos sufrieron con el 1-2 de Messi en el minuto 73. "Minuto 70 y gol, nos queda sufrir. Sería imposible ganar esta Copa al Barça sin sufrir, imposible. Pero el equipo transmitió solvencia durante todo el partido, creíamos que en cualquier contra podíamos meter el tercero. Nos dominaron, quizá en algunos momentos más de lo que deseábamos", aseguró.

"El fútbol es tan impredecible, que va el Barça y cuando tenemos el equipo más alto en el campo nos mete un gol en estrategia. Nos toca sufrir y ponernos en esta situación, pero el equipo va adquiriendo experiencia y hemos competido a un enorme nivel, el equipo ha dado un paso adelante. Hemos hecho felices a mucha gente, los primeros a nosotros mismos, que lo merecemos porque hemos sufrido", afirmó al respecto.

Y es que aseguró que sus futbolistas sufrieron a principios de temporada, cuando no tenían gol y estaban perdidos en la media tabla. "A veces se le presupone a los jugadores o al entrenador que no sufre, pero detrás del futbolista hay una persona que quiere hacer bien su trabajo, jugar bien y hacer felices a los demás. Los malos momentos de la temporada les ha hecho fuertes", destacó.

También su puesto pudo haber corrido peligro, pero no fue así gracias a la directiva y a los jugadores. "Normalmente, casi siempre lo que nos hace dejar de trabajar a los jugadores son los resultados. Estamos en medio, tenemos por debajo a la plantilla y por encima a los jefes. Por debajo y por arriba me apoyaron, no fui débil, y ello nos llevó a aguantar en el puesto y a llegar hasta aquí", celebró.

"Y se ha llegado aquí por resultados, porque en momentos de dificultad los jugadores me dieron muestras de apoyo, que no es sencillo y por eso se lo agradezco tanto, y porque el Valencia me dio confianza, que no es fácil. Y es casi imposible revertir la situación de la forma en que lo hemos logrado. Se demuestra que ni antes era tan malo ni ahora tan bueno, trabajo con honestidad y el acierto define", se sinceró.

Pero el final del camino en el año del centenario ha sido dulce, con esta Copa levantada ante el mejor de la competición. "Cuando ganas sientes un cosquilleo, una felicidad, una sensación de risa y el decir 'estoy aquí', siendo campeones de Copa ante el Barça. El destino me esperaba para que el día que me tocara como entrenador ganando al Barça fuera en la final de Copa, aunque quien ha ganado son los futbolistas y el Valencia", manifestó.

Por ello le pone un '10' a la temporada de su equipo. "La nota es de matrícula de honor. Es imposible que esta temporada no sea de matrícula de honor, y superarlo será muchísimo más imposible. Pero vamos a disfrutar de este momento que nos toca vivir", apeló.