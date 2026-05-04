Marcelino García Toral dejará el Villarreal a final de temporada

Archivo - El entrenador Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador asturiano Marcelino García Toral no seguirá al frente del banquillo del Villarreal CF una vez finalice la presente temporada, finalizando así su segunda etapa en la entidad, a la que llegó en noviembre de 2023 logrando después dos clasificaciones a la Liga de Campeones de manera consecutiva.

"El Villarreal CF y Marcelino García Toral separarán sus caminos a final de temporada. De esta manera, el entrenador asturiano finalizará su segunda etapa en la entidad, tras haber recalado en el 2023, consiguiendo la clasificación a la Liga de Campeones por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia del club", informó un comunicado del club.

El Villarreal agradeció al técnico su "profesionalidad, compromiso y trabajo desde el primer día", así como su "implicación diaria y su contribución al desarrollo deportivo durante las siete temporadas en las que ha estado al frente del equipo en las dos etapas" (2013-2016 y 2023-2026).

El asturiano se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club -acabará con 298 encuentros entre todas las competiciones- y ostenta el récord de victorias de la entidad con 145 triunfos hasta la fecha.

En su trayectoria como primer entrenador del 'Submarino', García Toral logró el regreso del Villarreal CF a la máxima categoría del fútbol español en 2013 y cinco clasificaciones europeas entre Champions League y Europa League -competición en la que alcanzó las semifinales en 2016-, además de las semifinales de la Copa del Rey en 2015.

El Villarreal homenajeará a Marcelino García Toral en el último partido de LaLiga EA Sports frente al Atlético de Madrid en el fin de semana del 22-24 de mayo, en lo que será "la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica".

"Gracias, de corazón, 'Marce'. Gracias por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos", concluyó la nota de prensa emitida por la entidad castellonense.