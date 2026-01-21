Marcelino García Toral: "No hemos dado de forma continuada en cada partido el rendimiento adecuado"

Archivo - Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha lamentado "no" haber "dado de forma continuada en cada partido el rendimiento adecuado para sumar tres puntos", tras la derrota de su equipo por 1-2 ante el AFC Ajax en la séptima y penúltima jornada de la liguilla de la Liga de Campeones.

"Es la realidad. Si de 21 puntos hemos sacado uno, es porque no es una casualidad, es que no hemos dado de forma continuada en cada partido el rendimiento adecuado para sumar tres puntos", declaró Marcelino este martes después del partido en la zona mixta del Estadio de la Cerámica.

Luego el propio club resumió desde su cuenta de X las opiniones del técnico asturiano. "Hemos tenido partidos similares a éste en la Champions. En la primera parte deberíamos haber dejado el partido sentenciado. Tuvimos grandes ocasiones y su portero fue determinante en momentos claves", indicó el 'Submarino Amarillo' de forma deslavazada.

"No tengo nada que reprochar a los jugadores. Lo determinante que seas en esta competición te lleva a ganar o no", concluyó el reporte de prensa sobre Marcelino. No en vano, el Villarreal tiene un único punto en su casillero y está igualado con el colista Kairat Almaty.