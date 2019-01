Marcelino: "Me siento absolutamente respaldado"

Publicado 07/01/2019 19:16:41 CET

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado que pese a la derrota frente al Alavés en la última jornada de LaLiga se siente "absolutamente" respaldado por el club así como por los jugadores, en quienes confía para recuperar el olfato goleador y con ello los buenos resultados.

"Me siento absolutamente respaldado, con las personas que convivo habitualmente la relación es la misma, no tengo ningún tipo de duda", aseguró Marcelino este lunes en rueda de prensa previa al duelo de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón.

Antes de este partido, el técnico valencianista subrayó estar "igual" que en la previa de cualquier otro; "preparándolo para ganarlo". "Siempre lo afrontamos con esa mentalidad de ganar con independencia del rival y de la competición. Para nosotros es prioritario LaLiga sin que eso signifique que afrontemos el partido para pasar la eliminatoria", comentó.

Además, pese a que su puesto pueda estar en entredicho, sigue viéndose como hombre de club. "Lo importante para mí es el futuro del club, soy una persona que me vuelco en mi trabajo y en el día a día, lo afronto con la naturalidad y la responsabilidad que mi cargo conlleva", se sinceró.

"No hay ninguna diferencia respecto al primer partido que dirigí al Valencia CF respecto al de mañana o el del sábado. Es una cuestión de autoresponsabilidad de mi profesión, buscando la victoria en cada partido desde cada entrenamiento", apuntó el técnico asturiano.

Marcelino también está "convencido de que la plantilla, por su forma de actuar y lo que transmite, confía absolutamente en el cuerpo técnico". "Pero es una pregunta para los jugadores", comentó sobre si sentía el apoyo del vestuario.

"Disfruto trabajando en cada entrenamiento porque los jugadores tienen una receptividad total y actitud a hacer lo que les plantea. Algunas cosas no les salen, pero no porque no quieran, sino porque la situación les condiciona. De querer, respetar y seguir los planteamientos que el cuerpo técnico plantea no me cabe ninguna duda", aclaró.

El técnico 'che' comentó, además, que sigue siendo el mismo que en la temporada pasada logró clasificar al equipo para la 'Champions' con estos mismos jugadores. "Hemos dado matices a los planteamientos, el trabajo es disponer a los jugadores de las herramientas, pero esto es fútbol, a veces se tiene acierto y otras no. La principal diferencia de una temporada a otra todos lo sabemos, son 20 goles a favor", argumentó.

"Esa es la gran diferencia entre este Valencia CF y el del año pasado, en todo lo demás es un mejor Valencia CF, o por lo menos igual. Los goles te convierten los empates en victorias, te transmite atrevimiento, alegría, al jugador jugar en su pleno esplendor y máximo talento. Con resultados apretados es más difícil desarrollar el talento", aseveró.

No obstante, no cree que el problema sea de tener poca llegada, sino de acierto más bien. "Hablo de una evidencia, el número de goles a favor que tenemos son números de estar en descenso o cerca de él. ¿Llegamos poco? No, ante el Alavés tuvimos las ocasiones más claras, no las transformamos y hay que seguir. Sigo trabajando igual", zanjó.

"Creo y estamos convencidos de la fuerza que tenemos tanto nosotros como los jugadores para encontrar el camino, estamos absolutamente convencidos. Sufro lo que me toca, pero los jugadores sufren más que yo, este año desgraciadamente para ellos, están sufriendo más que disfrutando", sentenció sobre la actualidad del equipo, duodécimo en LaLiga con 22 puntos.