Marcelino: "Tenemos que estar contentos con el empate, el rival hizo merecimientos para ganar"

Publicado 23/10/2018 23:22:57 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado que deben estar "contentos" porque el Young Boys hizo "merecimientos para ganar" este martes (1-1) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ha reconocido que no entiende "el cambio tan drástico del primer al segundo tiempo" cuando tuvieron "toda a favor" tras el gol de Batshuayi, además de confesar que están "preocupados" por la racha de resultados.

"Es evidente que cuando un equipo como el nuestro no tiene los resultados es porque sus mejores jugadores no alcanzan su nivel, ya sea responsabilidad de todos los que formamos la plantilla como por la suma de otros conceptos. Todo lo condicionan los resultados, son doce partidos, llevamos nueve empates, es algo inaudito. Y eso afecta a los jugadores, igual que a mí. Hoy, sin embargo, tenemos que estar contentos con el empate porque el rival hizo merecimientos para ganar", declaró en rueda de prensa en el Stade de Suisse.

Además, el técnico asturiano reconoció que no entiende por qué el equipo cambió su dinámica en la segunda parte. "Teníamos todo a favor para vencer hoy aquí, ya que en el primer tiempo estuvimos a un gran nivel, tuvimos la opción de cerrar el partido casi al final con una ocasión de Ferran y todo hacía indicar que era el camino para ganar en Berna. Pero llegó la segunda mitad y todo cambió, perdíamos el balón de forma fácil, el rival nos superó, después llegó el penalti por una falta de concentración y ellos nos superaron en todo. Tratamos de modificar el sistema y convirtió el partido en un ida y vuelta, cara y cruz, y pudo ganar el Young Boys", manifestó.

"Falló la organización, el trabajo defensivo, el colectivo y también el ataque. Viendo el segundo tiempo tenemos que reconocer que el rival nos superó y, por este camino, no vamos a ganar partidos. No entiendo el cambio tan drástico del primer al segundo tiempo, en el que nos fuimos diluyendo, en el que nos entraron las dudas, y la necesidad de ganar nos hizo precipitarnos más, desaparecimos. Perdimos la organización. Arriba no tuvimos apenas eficacia. Claro que estamos preocupados", concluyó.