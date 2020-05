Marco Asensio: "La espera ha sido muy larga, pero ha merecido la pena"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Marco Asensio recordó que ha tenido que vivir una "espera muy larga, pero que ha merecido la pena" para volver a sentirse futbolista tras su grave lesión de rodilla en la pretemporada, y aseguró estar listo para ayudar a su equipo en "esos partidos que deciden un título y que son a vida o muerte".

"La espera ha sido muy larga, pero ha merecido la pena. He trabajado mucho y sobre todo he tenido mucha paciencia, porque ver cada día a tus compañeros entrenar y yo estar en la sala de fisioterapia era una cosa que me costaba mucho", confesó este miércoles Asensio a los medios oficiales del club.

Ahora, celebra estar "con los compañeros en el campo" y el encontrarse "muy bien". "Mi adaptación está siendo buena, la rodilla está respondiendo bien y la verdad que físicamente me encuentro muy bien", remarcó.

Sobre la vuelta a los entrenamientos tras el parón por el coronavirus, el balear apuntó que "la primera semana fue diferente al volver a entrenar y estar con los compañeros". "Hemos estado bastante tiempo sin estar juntos en el campo y ahora volvemos a coger esos mecanismos de ataque y defensa", comentó.

"Ya podemos entrenar con más gente y la intensidad ha subido bastante. A medida que nos acerquemos a la competición iremos preparando todo mejor. Hemos venido con un buen tono físico y teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Hemos hecho un buen trabajo en casa y se está reflejando en el campo", añadió el centrocampista.

Por otro lado, Asensio indicó que están con "muchas ganas de que empiece la Liga y de afrontar esos partidos que deciden un título". "Sabemos que son partidos a vida o muerte y cada uno hay que afrontarlo al máximo. Vamos a intentar ganar todo lo que nos queda", sentenció.