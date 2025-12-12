Marco Garcés renueva hasta 2030 como director de fútbol del RC Celta

La presidenta del RC Celta, Marián Mouriño, y Marco Garcés. - RC CELTA

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mexicano Marco Garcés ha renovado este viernes como director de fútbol del RC Celta hasta junio de 2030, fortaleciendo de esta manera la apuesta de los celestes por "un proyecto deportivo ambicioso y en plena expansión" sustentado en "una metodología que está transformando todas las categorías del fútbol celeste".

Desde su llegada, Garcés ha situado 'A Canteira' en el centro de la planificación deportiva, "impulsando una profunda reorganización del Área Deportiva con el objetivo de reforzar la estructura interna, acelerar procesos y optimizar el rendimiento global de la entidad", apunta el comunicado celeste.

Una dinámica de trabajo, basada en la coordinación entre las diferentes áreas, que ha permitido a la cantera celeste "avanzar de forma notable" en las últimas dos temporadas, favoreciendo la proyección del talento en todos los niveles. De hecho, han debutado y se han asentado jugadores en el primer equipo como Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Miguel Román o Pablo Durán.

Con su continuidad hasta 2030, el Celta reafirma su apuesta en "un proyecto deportivo sólido", basado en "la estabilidad y la ambición deportiva" con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del club y la proyección de talento en los próximos años.