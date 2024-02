Marco Rose, sobre el gol anulado al Leipzig: "No era fuera de juego ni falta"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RB Leipzig, Marco Rose, ha asegurado que el gol anulado a su equipo, al entender el árbitro que Benjamin Henrichs estorbaba al portero del Real Madrid Andriy Lunin, "no era fuera de juego ni falta", y ha alabado el comportamiento "valiente" de los suyos a pesar de la derrota (0-1).

"No era fuera de juego ni falta, era gol, no sabemos por qué no se dio validez a esa acción. Todos han visto que no era la decisión correcta", declaró en rueda de prensa, resaltando el "error" del colegiado bosnio Irfan Peljto. "Puede que estuviera algo nervioso por ser su primer partido a este nivel", dijo. "Si lo ve de nuevo, diría que se ha equivocado", afirmó.

Respecto al encuentro, destacó el planteamiento "valiente" de su equipo. "Hemos caído después de ser muy valientes y con un gol que tenía que haber valido. Controlamos el partido, estábamos bien, pero llegó el golazo de Brahim, en el que le hemos dado demasiado espacio, y él lo hizo fantástico y cambió el partido", explicó, asegurando que será "difícil" remontar en el Santiago Bernabéu.

También lamentó las ocasiones falladas. "Lo tenemos que hablar. No sé por qué creamos estas oportunidades y no marcamos", indicó. "Hicimos muchas cosas bien, hemos controlado a Vinícius, les pusimos en dificultades. Vamos a intentarlo en Madrid", finalizó.