Marco Rose sustituirá a Andoni Iraola en el Bournemouth

Archivo - Marco Rose con el RB Leipzig - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alemán Marco Rose será el entrenador del AFC Bournemouth una vez finalice la temporada 2025-26, cuando el español Andoni Iraola abandonará el banquillo de los 'Cherries', ha confirmado este lunes el club inglés, con el que el técnico ha firmado un contrato de tres años.

El preparador germano, de 49 años y sin equipo desde que fue destituido como entrenador del RB Leizpig el 30 de marzo de 2025, tomará el relevo del vasco, que ya ha anunciado su marcha del conjunto al que ha dirigido desde 2023. "Todos en el AFC Bournemouth esperan con ilusión la llegada de Marco al Vitality Stadium cuando comience su labor como entrenador este verano", señaló la entidad.

"El objetivo inmediato del club sigue siendo finalizar la presente temporada de la mejor manera posible, y tanto los jugadores como el cuerpo técnico continúan demostrando un gran compromiso para lograr resultados positivos y ampliar la actual racha de 13 partidos invictos", afirmó el Bournemouth.

Rose estuvo al frente del RB Leipzig entre 2022 y 2025, y conquistó una Copa y una Supercopa alemanas. Además, dirigió al Red Bull Salzburgo (2017-19), con el que consiguió dos Bundesligas y una Copa austriacas, al Borussia Mönchengladbach (2019-21) y al Borussia Dortmund (2021-22).

El pasado 14 de abril, Andoni Iraola desveló que pondría fin a su etapa en el banquillo del Bournemouth al concluir la presente temporada tras tres años al frente del equipo inglés, con el que consiguió el mejor resultado histórico de la entidad en Premier League con el noveno puesto del curso 2024-25. Actualmente, los 'Cherries' son octavos con 48 puntos, los mismos que sirven al Chelsea para ocupar la sexta plaza.